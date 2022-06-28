Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем молодежи

Глава администрации вручил активным тулякам Благодарственные письма и Почетные грамоты. Фото: материалы пресс-служб

В торжественной части приняли участие заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Представителям талантливой молодежи региона вручили премию Правительства Тульской области.

От имени Губернатора Алексея Дюмина с праздником ребят поздравил его заместитель Сергей Егоров:

– В Тульской области много талантливых молодых людей. Из года в год они продолжают доказывать это своими успехами и победами. Региональное Правительство делает всё, чтобы ребята смогли заявить о себе, и одна из мер поддержки – конкурс на соискание премии для талантливой молодежи. Молодость прекрасна тем, что у неё есть будущее. И мы гордимся, что у нас такое прекрасное будущее!

Он вручил 27 победителям конкурса свидетельства о присвоении премии.

Дмитрий Миляев обратился к участникам праздника:

– Юность и молодость – это время выбора, успехов, стремлений. Перед вами открыты все горизонты, распахнуты все двери – и в учебе, и в любви, и в карьере. Идите по жизненному пути уверенно и только вперед. Молодым свойственна здоровая дерзость, бесстрашие, желание пробовать все новое, познавать себя. Пусть так будет всегда!

Желаю вам неиссякаемой энергии, жизнелюбия и побед! За вами – будущее Тулы и России. Мы верим в вас! Будьте счастливы! Пусть сбываются все ваши планы и мечты! И пусть в груди всегда горит огонек молодости!

Затем глава администрации вручил активным тулякам Благодарственные письма и Почетные грамоты.

Дмитрий Миляев осмотрел интерактивные площадки. Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Миляев осмотрел интерактивные площадки.

Для гостей праздника провели мастер-класс по кастомайзингу одежды, танцевальное, световое, музыкальное, водное лазерное и электрическое тесла-шоу, работала VR-зона. На площади у сцены разместили различные неоновые и флуоресцентные фотозоны. В завершении праздника состоялось выступление кавер-группы ВИА «Космос».

День молодежи отметили ярко и с позитивом! Фото: материалы пресс-служб