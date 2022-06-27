Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем российский молодежи
Фото: Алексей ФОКИН
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем российской молодежи, который традиционно отмечается 27 июня. В поздравлении, в частности, говорится:
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи!
Во все времена наши тульские ребята прославляли свою малую родину ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями и спортивными победами. И сегодня достижения нашей молодежи в самых разных сферах остаются залогом развития Тульской области и всей России.
Пусть энтузиазм, энергия, упорство на пути к цели и впредь помогают вам добиваться успехов, покорять новые вершины.
Мы видим в вас мощный потенциал и гордимся вами. Будем и впредь создавать все возможности для того, чтобы вы могли полностью реализовать себя на тульской земле.
Желаю вам здоровья, благополучия, смелых идей и удачи во всех начинаниях!"