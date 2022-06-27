Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем российский молодежи Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем российской молодежи, который традиционно отмечается 27 июня. В поздравлении, в частности, говорится:

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской молодежи!

Во все времена наши тульские ребята прославляли свою малую родину ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями и спортивными победами. И сегодня достижения нашей молодежи в самых разных сферах остаются залогом развития Тульской области и всей России.

Пусть энтузиазм, энергия, упорство на пути к цели и впредь помогают вам добиваться успехов, покорять новые вершины.

Мы видим в вас мощный потенциал и гордимся вами. Будем и впредь создавать все возможности для того, чтобы вы могли полностью реализовать себя на тульской земле.

Желаю вам здоровья, благополучия, смелых идей и удачи во всех начинаниях!"