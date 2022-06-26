На два месяца в Туле Криволучье останется без трамваев Фото: Алексей ФОКИН

С 29 июня по 31 августа трамваи маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 будут ходить по измененной схеме. При этом на ряде маршрутов посадка пассажиров будет осуществляться при выезде из трамвайного депо на улице Металлургов в специально обустроенном месте по направлению в центральную часть города.

А маршруты №№ 3, 6 и 11 так и вовсе будут сняты с линии.

Итак, маршрут № 7 «Ст-н "Металлург" - Щегловская Засека» поедет только до трамвайного депо в Криволучье. Так же укоротится и маршрут № 9 «Московский вокзал - ст-н "Металлург"»

Маршрут № 10 «Ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика» пойдет до Мясново из Щегловской засеки: «Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе»

Маршрут № 13 «Пос. Менделеевский – ст-н "Металлург"» также переведут на Щегловскую засеку: «Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – Перекопский переулок – ул. Кауля – ул. Оборонная- ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Кутузова – ул. Кирова – Щегловская Засека».

В период проводимых ремонтных работ увеличат регулярность автобусного движения по улице Металлургов. На маршруте № 5 добавят две машины, на № 65 – 6 единиц, а на № 12/15 – еще одну машину.