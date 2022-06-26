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Здоровье26 июня 2022 9:10

Коронавирус в Тульской области: 44 новых случая заболевания за последние сутки на 26 июня

Показатель заболеваемости держится последние несколько дней практически на одном уровне с небольшими колебаниями
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 44 новых случая заболевания за последние сутки на 26 июня

Коронавирус в Тульской области: 44 новых случая заболевания за последние сутки на 26 июня

Фото: Алексей ФОКИН

В тяжелом состоянии госпитализированы 4 жителя Тульской области.

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 26 июня, 56 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 151 920 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 157 844 человек.

Суточная смертность, как и в последние два дня, составила 1 человек, а в целом с начала пандемии - 5 223 жителя региона.

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