Коронавирус в Тульской области: 44 новых случая заболевания за последние сутки на 26 июня Фото: Алексей ФОКИН

В тяжелом состоянии госпитализированы 4 жителя Тульской области.

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 26 июня, 56 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 151 920 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 157 844 человек.

Суточная смертность, как и в последние два дня, составила 1 человек, а в целом с начала пандемии - 5 223 жителя региона.