Центральный парк Тулы отмечает свой день рождения Фото: Алексей ФОКИН

26 июня в ЦПКиО имени Белоусова в Туле пройдут праздничные мероприятия.

Так, на фонтанной площади:

с 14:00 до 20:00 состоится Ярмарка мастеров:

с 14:00 до 16:00 состоится мастер-класс «Английский для детей» и мастер-класс «Оформление букетиков с ковылем;

в 14:00 стартует шоу «Восковые ручки», в ходе которого дети смогут сделать бесплатный аквагрим;

с 15:00 до 17:00 для юных туляков буде организован квест «Умные игры» от образовательного центра «Альтернатива».

На главной сцене парка с 14:00 до 20:00 тульские коллективы будут исполнять песни для туляков. Среди участников - группа «Тоника», вокальные ансамбли «Плехановский сувенир» и «Гармошечка», а также кавер-группы «Те самые» и «Пряник BAND».

В ротонде в 15:00 начнется открытый урок по фотопозированию и показ моделей от Sigma Kids Tula, а в 16:00 пройдет музыкальная гостиная студии романса «Очарование». В 17:00 - танцевальный проект «Краски Востока», а в 18:00 - «Мир Boho».

В Детском городке:

в 14:00 - цирковая программа «Крейзи шоу»;

в 16:00 - детская программа «Пой с нами»;

в 16:30 - дискотека «Джунгли парк».

В спортивном городке до 15:00 пройдет турнир по мини футболу на кубок ЦПКиО имени Белоусова среди юношей 16-25 лет.