В Тульской области две выпускницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Продолжается подведение итогов Единого государственного экзамена. Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что как минимум две выпускницы по двум предметам получили по 100 баллов. В обоих случаях на отлично сдан русский язык, плюс Валерия Сарапина из тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова на 100 баллов сдала обществознание, а Софья Арсентьева из ефремовской школы № 7 набрала максимум - историю.

Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены в ближайшие дни, но уже известно, что 49 выпускников получили 100 баллов как минимум на одном экзамене.