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Общество25 июня 2022 7:00

В Тульской области две выпускницы набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Продолжается подведение итогов Единого государственного экзамена.
Игорь КОПЫТОВ
Продолжается подведение итогов Единого государственного экзамена.

Продолжается подведение итогов Единого государственного экзамена.

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что как минимум две выпускницы по двум предметам получили по 100 баллов. В обоих случаях на отлично сдан русский язык, плюс Валерия Сарапина из тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова на 100 баллов сдала обществознание, а Софья Арсентьева из ефремовской школы № 7 набрала максимум - историю.

Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены в ближайшие дни, но уже известно, что 49 выпускников получили 100 баллов как минимум на одном экзамене.

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