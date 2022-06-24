Южную часть Тулы ожидает понижение напора воды 29 и 30 июня Фото: Арина ВОРОНЦОВА

С 8:00 29 июня до 8:00 30 июня в Туле в нескольких районах ожидается понижение напора воды в сети холодного водоснабжения. Это связано с профилактическими работами по подготовке к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора.

Понижение давления ожидается в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:

- южнее улицы Гоголевской,

- в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе,

- в деревне Гостеевка,

- на Новомосковском шоссе,

- в районе «Зеленстроя»,

- в посёлках: Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских,

- в деревнях Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Кроме того, будет прекращена подача холодной воды в поселках Новый, Рассвет, Иншинский, Новая Мыза, в деревнях Мыза и Хопилово и в селе Зайцево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.