Ольга Слюсарева: в Туле и Тульской области спорт всегда был и остается в приоритете

Заслуженный мастер спорта и глава города Тулы Ольга Слюсарева поздравила спортсменов с Международным олимпийским днем Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 23 июня, в России и во всем мире отмечается Международный олимпийский день. Именно в этот день 128 лет назад, в 1894 году, было принято решение провести первые Олимпийские игры современности, воссоздав тем самым традицию древнегреческих Олимпиад.

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия», Олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, многократная чемпионка СССР, России и крупнейших соревнований по велоспорту на треке и шоссе, Заслуженный мастер спорта Ольга Слюсарева поздравляет спортсменов, тренеров и всех любителей спорта с Международным олимпийским днем.

– Сегодня главным символом этого замечательного праздника является единство наших спортсменов, болельщиков и всех поклонников массового спорта и здорового образа жизни. В условиях новых вызовов эта базовая ценность любого общества становится еще более значимой. Российских спортсменов не сломить никакими санкциями. Отстранение от Олимпийских игр и международных соревнований – это еще один этап в спортивной карьере, проверка на прочность. Своими победами и достижениями наши спортсмены доказывают, что в жизни нет ничего невозможного. Главное – верить в себя и быть патриотом своей страны. В Туле и Тульской области спорт всегда был и остается в приоритете. В регионе уделяется большое внимание развитию спорта высших достижений. При поддержке Губернатора Алексея Дюмина совершенствуется имеющаяся инфраструктура, вводятся в строй новые объекты. Для органов власти важно вовлечь максимальное число жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Большую роль в этом направлении играет партийный проект «Детский спорт».

Дорогие друзья! Поддерживайте наших спортсменов, болейте за них на стадионах, площадках и аренах. Активно занимайтесь физкультурой и ведите здоровый образ жизни. Желаю всем крепкого здоровья, олимпийского настроения, успехов и новых побед! – поздравила Ольга Слюсарева.