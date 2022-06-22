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Здоровье22 июня 2022 6:00

«Клиника года-2022»: представляем победителей

В этом году народный конкурс-премия, учрежденный медиахолдингом «Дом прессы», издателем «Комсомольской правды» в Туле» отметил свое шестилетие
Источник:kp.ru
«Клиника года-2022»: представляем победителей

«Клиника года-2022»: представляем победителей

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Его участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

Туляки прислали более 5 тысяч анкет, в которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего, вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие более 15 тысяч человек, а за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано еще порядка 11 тысяч голосов. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

В этом году за право называться лучшими в различных номинациях боролись 20 лечебно-профилактических учреждений. Представляем полный список победителей в каждой из номинаций «Клиники года-2022».

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