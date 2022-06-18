41 новый случай коронавируса выявили в Тульской области за сутки по данным на 18 июня Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 18 июня, 11:00, за прошедшие сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 157 555 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 7 человек.

48 человек выздоровели от ковиде за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 151 528 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки не выявлено, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 217 человек.