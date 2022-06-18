На ПМЭФ-2022 Тульская область заключила 25 инвестиционных соглашений на 50 млрд рублей Фото: материалы пресс-служб

17 июня глава Тульской области Алексей Дюмин провел брифинг для СМИ, на котором рассказал об итогах участия делегации Тульской области в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так, в рамках форума регион подписал 35 соглашений, в том числе 25 инвестиционных на общую сумму более 50 млрд рублей. Суммарно они позволят создать в регионе около 3 тысяч новых рабочих мест. Соглашения касаются химической отрасли, машиностроения, энергетики, лёгкой промышленности, туризма, строительства, сельского хозяйства и переработки.

Одним из самых крупных станет проект создания производства электротехнического оборудования в ОЭЗ «Узловая». Инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест.

Ещё один крупный проект – тепличный комплекс «Тульский», современное предприятие круглогодичного цикла по выращиванию овощей. Также будет создана вся необходимая инфраструктура и логистический центр, где продукцию будут сразу фасовать и упаковывать. Предприятие планирует инвестировать в проект 12 млрд рублей.

Также в тройке лидеров по объему инвестиций – соглашение с Тульской мясной компанией. Ранее она уже реализовала в регионе крупный инвестпроект по производству мяса свинины. Новый проект предполагает строительство ещё 3 свиноводческих комплексов на общую сумму более 4,5 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Тульская область подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР и налаживании взаимодействия с Турцией, а также заключила соглашение с Московская и Тверской областями и Федеральной антимонопольной службой о развитии конкуренции на территории регионов.