«Клиника года-2022» в Туле: награды достойным

Третью часть победителей конкурса «Клиника года-2022» награждала еще один член экспертного совета, главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, депутат Тульской городской Думы 6-го созыва, заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике Ирина Рублевская.

В своей вступительной речи она отметила, что именно «Комсомолка» как организатор конкурса сумела сохранить честность в своих публикациях, а это играет огромную важность в первую очередь для государственных учреждений системы здравоохранения.

- Медики это особая каста людей, которая обладает колоссальным объемом знаний, - сказала Ирина Витальевна. - То количество информации, что мы получаем за 8 лет обучения и дальнейшего совершенствования в профессии, нельзя сравнить со знаниями ни в одной другой профессии. И эти знания объединяются в особое мышление.

В преддверии нашего профессионального праздника хотела бы поблагодарить всех собравшихся в этом зале за то, что все вы несете людям красотку и здоровье, за то, что вы посвятили свою жизнь врачеванию.

В ответном слове получивший награду в номинации «Золотой стандарт наркологической помощи» заместитель главного врача по лечебной работе Тульского областного наркологического диспансера №1 Игорь Фецура также пожелал коллегам сплоченно двигаться вперед во благо профессии.

А Татьяна Ульзибат, руководитель АО «Институт клинической реабилитологии», ставшего «Лучшим институтом клинической реабилитологии» призналась, что никогда бы не подумала, что вместо здоровья будет всем желать мирного неба над головой:

- После трудных лет борьбы с коронавирусом, казалось, ничего более сложного и быть не может, но вот нашему врачебному сообществу снова брошен новый вызов — спецоперация на Украине. Нашим медикам приходится работать в военно-полевых условиях.

«Клиника года-2022» в Туле: награды достойным

Заместитель руководителя Клиники эстетической медицины Елены Черных Наталья Черных, получая заслуженную награду как «Лучшая клиника красоты и здоровья экспертного уровня», победившая в конкурентной борьбе с 7 другими претендентами на победу в номинации, отметила:

- Это, прежде всего, победа всей нашей замечательной команды, каждый член которой уникален и особенен. Очень символично, что в этом году мы открыли отделение для коррекции тела, а не только лица. Это новое дл нас направление, нам предстоит технически оснащаться, расти и развиваться во благо наших пациентов. Спасибо им за оценку нашего труда.

Директор ООО «Санаторий (курорт) «Краинка» Юрий Новиков, победившего среди «Лучших здравниц по использованию природных лечебных факторов» отметил, что в этом году его здравнице исполнится 180 лет, и выразил надежду на то, что через пару лет она станет курортом федерального уровня. Потом как есть высокая доля вероятности на заключение соответствующего соглашения между корпорацией Ростуризма и регионом о его создании.

Добрые слова в адрес коллег и организаторов конкурса также звучали из уст и других награждаемых - главного врача, стоматолога-ортопеда Дениса Спиридонова, чей стоматологический центр «Viva dent» победил в номинации «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии», генерального директора стоматологической клиники «L-Dent» Элвара Ахадова, ставшей лучшей в «Стоматологии высоких стандартов».

«Клиника года-2022» в Туле: награды достойным

Также в разделе «Доступность, профессионализм и качество стоматологических услуг» победил стоматология «ПрофиДент», а «Лучшей клиникой комплексного подхода в диагностике и лечении боли» стал Медицинский центр «Гиппократ».

В заключении торжественной Ирина Рублевская предложила расширить в будущем список номинаций еще одной - «Клиника экстренной медицинской помощи». А генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин по традиции наградил самого активного читателя среди участников конкурса «Клиника года-2022» Наталью Храповицкую, принесшую в редакцию полторы тысячи заполненных анкет.

Ну а поддержку «Клинике года-2022» оказали партнеры церемонии награждения: интернет-магазин профессиональной косметики «Verdea», компания «Техноавиа», ООО "Белевская пастильная мануфактура", кондитерская фабрика "Тульский пряник", торговый дом "Россини", "Тульский винокуренный завод", кофейня "Шоколад" и АО "Тульский мясокомбинат".