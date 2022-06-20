В Туле «Клиника года-2022» подвела итоги

В продолжение церемонии награждения члену экспертного жюри конкурса депутату Тульской областной Думы, председателю комитета Тульской областной Думы, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Юрию Цкипури выпала честь награждать лучших сразу в восьми номинациях.

Наши медики, действительно, достойны того, чтобы широко освещать их деятельность, - подчеркнул он. - и «Клиника года» в Тульской области — это единственная площадка, где по-настоящему благодарят и ценят труд медработников, медучреждений, амбулаторий, клиник вне зависимости от того, частные они или государственные.

Когда говоришь о врачах, сразу вспоминаются такие слова, как доброта, сопричастность, самопожертвование. Люди, которые идут в медицину, обладают этими качествами изначально, даже если не подозревают у себя их наличия. Потому что иначе невозможно работать. Наверное никто не получает большего удовольствия от своей работы, нежели люди нашей профессии. Врачи даже дома не могут отвлечься от мыслей о своих пациентов, поэтому, когда говорят о том, что мы на посту круглые сутки — это не преувеличение. Это душевное состояние. И главное, что у нас есть все для движения вперед - дружба, понимание и поддержка на всех уровнях.

В Туле «Клиника года-2022» подвела итоги

Получивший статуэтку и грамоту в номинации «Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг и лечения» главный врач Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Тула» Владимир Головин привел цитату из фильма «Офицеры»:

- Есть такая профессия — Родину защищать. Предыдущие два года именно представители нашей профессии стали на пути пандемии. Благодаря медработникам трагедий в семьях туляков оказалось меньше. Мы и впредь будем стоять на страже их доровья.

А главный врач Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.П. Каменева Лев Лосев, принимая заслуженную награду как «Лучшая психиатрическая клиника многоуровневой системы лечения и реабилитации», отметил, что на сегодняшний момент тульская клиника - одна из лучших в России. И напоследок пошутил: «Берегите мозги!»

В ответном слове заведующая Клиники микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®, врач высшей категории Людмила Алехина как победитель в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника диагностики и лечения» отметила:

- Когда несколько лет назад мы впервые удостоившись этого звания, мы получили отличный стимул для дальнейшего совершенствования. И в этом году, например, достижением нашей клиники стало развитие филиала в подмосковном Ясненево. Теперь там есть полноценный офтальмо-хирургический блок для проведения операций любой сложности.

Директор же санатория «Строитель», признанного победителем в разделе «Лучшие инновационные технологии здоровья в санаторно-курортном лечении» Наталия Тимохина высказала благодарность за все своему коллективу, некоторые из членов которого работают с самого основания — более полувека.

С ней был солидарен награжденный как «Лучший офтальмологический центр» директор сети «СПАР-оптика» и клиники «Центр здорового зрения» Антон Жуков, подчеркнувший, что именно мастерство и профессионализм команды позволяет помогать людям, использовать в своей работе самые совершенные технологии.

Региональный директор ГК «Эксперт» и Исполнительный директор «Клиники Эксперт» Тула Илиана Марина получая награду как «Лучшая сеть многопрофильных клиник диагностики и лечения для всей семьи», заметила:

- Медицина сопровождает человека от самого рождения и до последних минут. Именно у нас, медработников, есть уникальная возможность влиять на эту жизнь, делать ее лучше день ото дня.

Вера Комарова, директор и основательница одноименной клиники, победившей в номинации «Лучший центр эстетической медицины и косметологии», в первую очередь поблагодарила всех туляков, отдавших свой голос в ее адрес:

- Последние два года были очень тяжелыми, но престижность профессии врача по статистике выросла на треть. В мединститутах - по прежнему высокий конкурс. Значит, мы работаем не зря.

В Туле «Клиника года-2022» подвела итоги

Лучшей клиникой современных методов диагностики и лечения среди 14 медучреждений, боровшихся в этой номинации, стала многопрофильная клиника «Л`мед», генеральный директор которой Александр Варев пошутил:

- Во-первых, пожелаю всем здоровья, хоть это и противоречит нашим коммерческим интересам. А во вторых, так совпало, что нам недавно исполнилось 20 лет, и эта награда - очень хороший подарок для всего коллектива.