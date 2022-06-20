«Клиника года-2022» в Туле объявила победителей

Премия, учрежденная медиахолдингом «Дом прессы», издателем «Комсомольской правды» в Туле» была вручена на территории Тульской области уже в шестой раз. Ее участниками стали как многопрофильные учреждения, так и узкоспециализированные. Их объединяет одно – все они работают на благо пациентов, помогают вернуть здоровье, а соответственно, улучшают качество жизни жителей региона.

Редакция «Комсомолки» получила десятки благодарностей в адрес медицинских работников. Часть из них оставляли в разделе «Спасибо, доктор!». На протяжении почти пяти месяцев жители региона также беспристрастно оценивали имеющиеся проблемы здравоохранения, акцентировали на них внимание заинтересованных лиц, выражали свое отношение к положительным тенденциям.

В нынешнем году туляки прислали более 5 тысяч анкет, в которых выразили признание лучшим по их мнению врачам и клиникам. Всего, вместе с электронным голосованием на сайте в выборе самых достойных приняли участие более 15 тысяч человек, а за участников отдельной номинации «Лучший доктор» было отдано еще порядка 11 тысяч голосов. Все это свидетельствует об огромном интересе к конкурсу.

Во вступительном слове генеральный директор медиаходинга «Дом прессы» Павел Коренюгин отметил, что благодаря конкурсу удается рассказывать о развитии российской медицины, о государственных и частных клиниках, а также о специалистах, которые в них работают. Тем самым помочь пациентам найти рецепт здоровья и своего врача.

- Идея конкурса несколько лет назад родилась у наших федеральных коллег, с тех пор он проводится в 50 регионах страны. Предыдущий год прошел под знаком пандемии, что повысило сам статус медработников в глазах общественности. В этом году наши врачи помогают людям уже при проведении специальной операции, - подчеркнул он. - В целом же конкурс «Клиника года» направлен на то, чтобы способствовать развитию самой российской медицины, поощряя лучшие клиники и другие лечебно-оздоровительные учреждения, способные стать ориентиром для всей отрасли здравоохранения. Клиники, чью деятельность высоко оценивают как профессионалы, так и пациенты – широкая аудитория «Комсомольской правды».

Очень радует, что год от года число участников увеличивается. Это говорит о том, что премия, действительно, выделяет тем компании в сфере здравоохранения, которые этого заслужили. Вы, медицинские работники, ежедневно спасаете жизни, оказываете первую помощь, делаете людей эстетически краше. Поэтому хочу передать вам слова благодарности от ваших пациентов и наших читателей.

В нынешнем году за право называться лучшими в различных номинациях боролись 20 лечебно-профилактических учреждений. Они же представили и 8 своих специалистов на звание «Доктор года».

Награды победителям вручали глава города Тулы Ольга Слюсарева, а также члены экспертного жюри - депутат Тульской областной Думы, председатель комитета Тульской областной Думы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Цкипури и главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог, заместитель председателя постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике Ирина Рублевская.

«Клиника года-2022» в Туле объявила победителей

Глава города Ольга Слюсарева вручила награды победителям в номинации «Доктор года». В этом году их оказалось двое - заведующий хирургическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», хирург в области эндоскопии хирургии, онкологии, бариатрической хирургии, врач высшей квалификационной категории с 35-летним стажем работы Константин Бахаев и врач-косметолог тульской Клиники Красоты Ирина Гобеева. Они набрали более трех тысяч голосов каждый с разницей буквально в несколько человек.

Отдельный специальный приз Константин Александрович получил от Технического центра "Агрит" официального дилера Ростсельмаш - стремлением к качеству, развитию и совершенствованию. Компания подарила брендированный макет техники, и памятные аксессуары от мирового производителя.

- Конкурс «Клиника года» стал доброй традицией в Туле. Это звание – по сути, знак народного признания. И отличный подарок к профессиональному празднику – дню медицинского работника. Мне очень приятно вручить сегодня награды лучшим докторам и учреждениям, - подчеркнула Ольга Слюсарева в своем приветственном слове. - Примите искреннюю благодарность за профессионализм, верность выбранному делу, терпение и милосердие. За умение принимать порой единственно верное решение и оперативно действовать в самых сложных ситуациях!

Последние два года доказали, что вы – настоящие герои нашего времени. Во время пандемии вы совершили настоящий подвиг, выходив тысячи пациентов.

Особые слова благодарности – тульским врачам-волонтерам, которые сегодня в период своих отпусков отправляются на Донбасс спасать жизни раненым военным и оказывать помощь мирным жителям.

Во все времена движущей силой здравоохранения были и остаются медицинские работники. Без внимательности врача, чутких рук медсестры, добросердечия санитарки невозможно представить себе счастливые глаза выздоровевшего пациента!

Мы часто слышим от докторов добрые, ободряющие слова. Очень хочется, чтобы и медики почаще слышали такие пожелания от пациентов. Счастья вам, удачи, успехов и, конечно, того, что вы сами желаете пациентам – будьте здоровы!

В ответном слове Константин Бахаев подчеркнул:

- Готов подписаться под словами Ольги Анатольевны — все достижения науки и новые технологии начинаются и заканчиваются с человека. Профессионала. Человека в медицине заменить пока еще невозможно.

А врач-косметолог Ирина Гобеева подчеркнула, что ее победа — это заслуга не только коллег по тульской Клинике Красоты, в которой она работает около полутора лет, но и ее наставников в Москве:

- Я, действительно, люблю свою работу, она приносит мне настоящее вдохновение. И сегодняшняя награда для меня — это признание того, что я работаю в верном направлении.

«Клиника года-2022» в Туле объявила победителей

Глава города также наградила победителей в трех из двадцати номинациях конкурса, организованного «Комсомолкой».

Так, «Лучшим кардиодиспансером инновационных методов диагностики и лечения» стала городская больница № 13, главный врач которой Ирина Шестова пожелала всем присутствующим и всем пациентам, в первую очередь, здоровых сердец и поделилась новостью:

- Мы уже в четвертый раз участвуем в конкурсе, но именно сейчас у нас открылось «второе дыхание» - мы переехали в стены исторического здания, бывшего дома купца Ломова, в самое сердце города. Оттого выросла доступность кардиологической помощи для туляков.

В номинации «Золотой стандарт в дерматовенерологии и косметологии» победил Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер. В ответном слове главврач Наталья Руднева поблагодарила всех своих сотрудников, которые все без остатка отдаются пациентам, потому что любят свое дело.

В еще одной номинации «Прогрессивные технологии и традиции в стоматологии» больше всего голосов были отданы Тульской областной стоматологической поликлинике, которую возглавляет Алексей Эрк, высказавший благодарность организаторам конкурса «Клиника года» за развитие положительного имиджа медицинских организаций:

- Это очень для нас важно, потому что работа медиков очень непроста. Поэтому хочу сказать добрые слова и в адрес наших пациентов, которых за год через нашу клинику проходит порядка полмиллиона. Последние годы проверили нас, медработников, на готовность служить людям. И сне кажется, проверку мы выдержали, потому что выбрали одну из самых благодарнейших профессий - служить людям, - сказал Алексей Элоисович и завершил все словами Булата Окуджавы: «Человечеством правит врач, предпочтение отдам врачу. Я отдал ему первый плач, и последний мой вздох вручу».