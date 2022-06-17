Музеи Тульской области стали участниками аукциона, где на торги выставили NFT-версии картин Фото: материалы пресс-служб

В Санкт-Петербурге впервые прошел благотворительный аукцион, где на торги выставили NFT-версии картин из коллекций ведущих российских музеев, работ современных художников и других объектов. Его провели в рамках XXV Петербургского международного экономического форума, и одним из лидеров по количеству работ, отобранных экспертным жюри для торгов, стали цифровые образы картин Тульского музейного объединения. Кроме того, ТМО стало единственным региональным представителем среди музеев-участников.

Среди объектов, выставленных на аукцион, цифровые образы картин фонда Тульского музея изобразительных искусств - NFT-копии картин Казимира Малевича «Супрематическая композиция» и «Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин» Василия Кандинского.

Благотворительный аукцион и конкурс «Создавая будущее – 2050», в рамках которого он прошел, организован Фондом Росконгресс при участии РОСИЗО и поддержке Министерства культуры Российской Федерации, среди партнеров проекта - Русский музей, Московский музей современного искусства, Государственный исторический музей, Всероссийский музей декоративного искусства. За полтора месяца организаторы получили 1196 работ от участников из 96 городов России.

О предмете NFT-искусства из Тульской области, проданном за 40 миллионов рублей читайте также в материале "Комсомолки".