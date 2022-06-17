"Доктор года-2022" Константин Бахаев: Врач, переступивший морально-этическую грань, права именоваться врачом больше не имеет

Константин Бахаев

16 июня прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса "Клиника года-2022", проводимого "Комсомолкой". В номинации "Доктор года" победителем стал заведующий хирургическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», хирург в области эндоскопии хирургии, онкологии, бариатрической хирургии, врач высшей квалификационной категории Константин Бахаев.

В мае он вместе с еще одним высококлассным тульским врачом, кандидатом медицинских наук, урологом, эндоскопистом Александром Джабаровым, отпросившись с основного места работы, уехал на две недели добровольцами, чтобы помочь своим коллегам в Луганской республиканской клинической больнице.

- Предчувствие того, что будет происходить на Украине в ближайшее время, появилось у меня еще по осени. И я даже агитировал за что, чтобы заведующих хирургическими отделениями в нашем городе отправили на специальные курсы военно-медицинской академии по подготовке хирургов к реалиям военного времени, но тогда понимания не встретил, - говорит Константин Бахаев. - О том, что «час икс» наступил, я узнал из репортажей наших коллег из Рязани, приехавших в Луганск первыми. Дмитрий Кубезов, хирург и депутат вместе с еще одним врачом, сообщили, о том, как в непризнанной республике обстоят дела с помощью раненным и пострадавшим.

Дело в том, что еще в 2014 году, в самом начале вооруженного конфликта, огромную республиканскую больницу, буквально в одночасье покинули практически все врачи-специалисты, увозя с собой оборудование, лекарства. А это без малого почти полтысячи человек. Осталось от силы 60... Как им удалось выжить и продолжать оказывать людям помощь — отдельная история.

Сегодня в больнице практически одна молодежь работает, выпускники местного мединститута. И все последние 8 лет они находятся в режиме сутки через сутки, принимая до 150 раненых за смену. Ситуация очень тяжелая. Так что ощущение, что я должен что-то сделать, возникло сразу. А вот тут же вырваться с работы не получилось — у врачей нашей больницы, принадлежащей РЖД есть свои обязанности — в России существует медицинский поезд, где я являюсь руководителем резервной хирургической бригады. Поэтому, как только началась спецоперация, меня отозвали из отпуска, и на какое-то время я стал «невыездным». Но как только ситуация выправилась, я тут же обратился к ребятам из Рязани. Они, используя партийный ресурс, взяли на себя все логистические вопросы, пересечение границы, оформление страховки, временных трудовых договоров и так далее.

Благодаря им, в Луганск смогли приехать наши коллеги из Костромы, Новосибирска. Тобольска, Уфы, Тувы, Москвы, Санкт-Петербурга. Целый поток неравнодушных людей, фактически мы сменяли друг друга. На самом деле, у нас огромное количество настоящих патриотов, которые всю ситуацию на Украине пропускают через сердце, через душу. Невозможно спокойно сидеть на месте, когда ты понимаешь, что можешь помочь людям, спасать жизни раненых... Когда у тебя есть востребованная квалификация, надо делать то, что ты умеешь лучше всего. Поэтому мы с Александром и поехали в Луганск. Почему именно с ним? Просто мы дружим еще со школы, вместе учились, у нас одинаковые ценности в жизни, одинаково мыслим. И патриотизм для нас - не пустой звук.

Рванули мы и, как оказалось, очень вовремя. Началось очередная операция по освобождению территорий, раненных резко стало больше.

- И каковы ощущения от работы в военном режиме?

- Я уже рассказывал, что мы познакомились там с удивительными людьми. Мужественными, самоотверженными. Мы оказались не на передней линии, конечно, но и без того в больницу везли бойцов, получивших тяжелые ранения. Работа практически «на конвейере», операции - одна за другой.

У меня за плечами больше тридцати лет стажа. Но именно там я прошел огромную школу военно-полевой хирургии. Многие бойцы попадались в ужасном состоянии. Очень много мино-взрывных, осколочных ран, куда больше, чем пулевых.

Но главное, что для нас не было различий, кому помогать — нашим парням, пленным ВСУшникам. Это врачебный долг — все пациенты должны быть на равных.

- Кстати о равенстве, со стороны украинских врачей не раз звучали призывы к расправе над российскими военными. Как вы расцениваете такие высказывания от людей, дававших клятву Гипократа?

- То, что сейчас происходит на Украине, находится за гранью представлений о человечности вообще. И это касается не только врачей, а всего общества соседнего государства, которое больно и больно тотально. Врачи, педагоги, прочие люди, а особенно военные - абсолютно озверевшие. Я это утверждаю с полным осознанием, поскольку сам побывал там. От постоянных налетов каждый день гибнут мирные люди, но это стало обыденностью за восемь лет. За такое время все чувства притупляются. Но по мне так, врач, переступивший морально-этическую грань, права именоваться врачом больше не имеет.

- Специальная военная операция еще продолжается. Второй раз поедете помогать?

- Да, конечно. Тем более, что уверен, все что мы там имели в плане некоторой неустроенности, бытовых проблем в скором времени решатся. Надо ехать помогать и скальпелем, и морально. До сих пор у меня одни из самых ярких впечатлений — это возвращение домой. Резкий переход от военного к мирному. Потому что ты возвращаешься в привычные условия, где ничего страшного не происходит. Нет разорванных снарядами людей, артналетов, диких военных преступлений. Словно все это - в каком-то телешоу.

Но я был там, я все это видел своими глазами. И если сложится, вновь поеду туда, где нужна моя помощь.

На церемонии чествования победителей конкурса "Клиника года" в номинации "Доктор года-2022"

Репортаж с церемонии награждения "Клиники года" смотрите на канале "Россия 1" сегодня, 17 июня, в 14.30.