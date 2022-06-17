ПМЭФ-2022: Тульская область налаживает взаимодействие с Турцией

ПМЭФ-2022: Корпорация развития Тульской области налаживает взаимодействие с Турцией Фото: материалы пресс-служб

Тульская область продолжает активно участвовать в XXV Петербургском международном экономическом форуме, и накануне, 16 июня, генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин и член правления Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» Мария Суворовская подписали соглашение о внешнеэкономическом сотрудничестве.

Планируется привлечь и поддержать турецких инвесторов, заходящих в регион, укрепить контакты и реализовать совместные проекты. В частности, документ предусматривает проведение бизнес-миссий в России и в Турции, встреч в формате В2В, переговорных площадок, семинаров и конференций.

Тульская область готова предоставить турецким партнерам широкий спектр льгот и инвестиционных возможностей. Укрепление связей поможет реализовать ряд перспективных и взаимовыгодных проектов. Как отметил Григорий Лаврухин, несколько турецких компаний уже много лет успешно работают в Тульской области.

Напомним, ранее стало известно, что Тульская область подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР, а также заключила соглашение с Московская и Тверской областями и Федеральной антимонопольной службой о развитии конкуренции на территории регионов.