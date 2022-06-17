Глава Тулы Ольга Слюсарева наградила победителей конкурса «Клиника года-2022»

В первую очередь были отмечены победители номинации «Доктор года». В этом году их оказалось двое - заведующий хирургическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», хирург в области эндоскопии хирургии, онкологии, бариатрической хирургии, врач высшей квалификационной категории с 35-летним стажем работы Константин Бахаев и врач-косметолог тульской Клиники красоты Ирина Гобеева. Оба они набрали более трех тысяч голосов с разницей буквально в несколько человек.

- Конкурс «Клиника года» стал доброй традицией в Туле. Это звание – по сути, знак народного признания. И отличный подарок к профессиональному празднику – дню медицинского работника. Мне очень приятно вручить сегодня награды лучшим докторам и учреждениям, - подчеркнула глава города в своем приветственном слове. - Примите искреннюю благодарность за профессионализм, верность выбранному делу, терпение и милосердие. За умение принимать порой единственно верное решение и оперативно действовать в самых сложных ситуациях!

Последние два года доказали, что вы – настоящие герои нашего времени. Во время пандемии вы совершили настоящий подвиг, выходив тысячи пациентов.

Особые слова благодарности – тульским врачам-волонтерам, которые сегодня в период своих отпусков отправляются на Донбасс спасать жизни раненым военным и оказывать помощь мирным жителям.

Во все времена движущей силой здравоохранения были и остаются медицинские работники. Без внимательности врача, чутких рук медсестры, добросердечия санитарки невозможно представить себе счастливые глаза выздоровевшего пациента!

Мы часто слышим от докторов добрые, ободряющие слова. Очень хочется, чтобы и медики почаще слышали такие пожелания от пациентов. Счастья вам, удачи, успехов и, конечно, того, что вы сами желаете пациентам – будьте здоровы!

Ольга Слюсарева также наградила победителей в трех из двадцати номинациях конкурса, организованного «Комсомолкой» - «Лучший кардиодиспансер инновационных методов диагностики и лечения», «Золотой стандарт в дерматовенерологии и косметологии», «Прогрессивные технологии и традиции в стоматологии».

Репортаж с церемонии награждения "Клиники года" смотрите на канале "Россия 1" сегодня, 17 июня, в 14.30.