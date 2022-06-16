ПМЭФ-2022: Тульская, Московская и Тверская области будут развивать конкуренцию на территории регионов

Тульская, Московская и Тверская области будут развивать конкуренцию на территории регионов Фото: материалы пресс-служб

16 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума глава Тульской области Алексей Дюмин вместе с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и губернатором Тверской области Игорем Руденей подписал соглашение о развитии конкуренции на территории регионов.

Как отметил тульский губернатор, в условиях рынка конкуренция способствует экономическому прогрессу, а её наличие вынуждает компании повышать эффективность своей деятельности, поэтому регионы заинтересованы в создании условий для эффективной работы товарных рынков и стимулирования предпринимательской активности.

Его московский коллега Андрей Воробьев также обратил внимание, что введенные санкции и новые экономические условия заставляют обращать особое внимание на цены, особенно – на строительные материалы, комплектующие. Вместе с коллегами из ФАС руководители регионов постараются сделать так, чтобы для предпринимателей, работающих в нескольких регионах, действовали единые стабильные принципы.

Кроме того, соглашение предполагает возможность присоединения к нему и других субъектов РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Тульская область подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР.