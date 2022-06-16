Тульская область в рамках ПМЭФ-2022 подписала меморандум о сотрудничестве с ДНР Фото: материалы пресс-служб

Тульская область активно принимает участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме, и 16 июня губернатор региона Алексей Дюмин с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным подписали меморандум о сотрудничестве.

Так, по словам Алексея Дюмина, сейчас первоочередная задача – сделать всё необходимое, чтобы наш братский народ как можно скорее вернулся к нормальной жизни. Поэтому Тульская область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом будет помогать в восстановлении объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной инфраструктуры Мариуполя. В частности, наш регион взялся за восстановление Левобережного района Мариуполя. Этот район был сильно разрушен в результате агрессии киевского режима.

Также тульский губернатор сообщил, что только за последние 3 месяца регион отправил в ДНР и ЛНР более 240 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости.

Глава ДНР поблагодарил руководство и жителей Тульской области за то, что они взяли на себя такой сложный и важный фронт работ.