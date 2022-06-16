На 16 июня за сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 июня, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 473 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 8 человек.

43 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 432 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 217 человек.