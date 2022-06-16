Сбербанк провел форум «Вместе в будущее» для представителей сферы здравоохранения

Среднерусский банк Сбербанка провел региональный форум «Вместе в будущее», приуроченный ко Дню медицинского работника. Фото: материалы пресс-служб

15 июня Среднерусский банк Сбербанка провел региональный форум «Вместе в будущее», приуроченный ко Дню медицинского работника. Его участниками стали более 70 врачей. На мероприятии обсудили ключевые потребности отрасли и решения, которые предлагает Сбер и его партнёры.

Так, проект дистанционного мониторинга от сервиса СберЗдоровье дает возможность автоматически собирать показатели здоровья пациентов с сахарным диабетом и гипертонией при помощи роботизированного обзвона или «умных» устройств. Сервис запущен в более 40 регионах страны. Решение позволяет предотвратить осложнения у пациентов с хроническими заболеваниями, повысить качество жизни и увеличить ее продолжительность. Кроме того, дистанционный мониторинг способствует снижению издержек в системе здравоохранения, сокращает нагрузку на медицинский персонал и стационары. А комплексное решение с применением телемедицины позволяет врачам оперативно консультировать пациентов при наступлении сложных и критических состояний.

Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) объединяет более 50 разработок и решений СберМедИИ, включая «КТ Лёгких», «КТ Инсульт», умный помощник врача «ТОП-3», а также сервисы компаний-партнёров. С его помощью врачи и клиники по всей стране могут оперативно получить консультацию и медицинское заключение от врачей MDDC, а также результаты анализа данных искусственным интеллектом. Программно-аппаратные комплексы от СберМедИИ с использованием алгоритмов искусственного интеллекта позволяют получать целый спектр обследований в режиме реального времени. Например, телекардиограф, в который интегрирован алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) от СберМедИИ, с точностью до 90% помогает определять сердечно-сосудистые патологии при расшифровке данных ЭКГ. Программно-аппаратный комплекс устанавливается в машинах скорой помощи и в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Технология на базе искусственного интеллекта сокращает время обработки данных ЭКГ на 20%, повышает качество диагностики, снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ, партнером Сбера, - продукт на основе ИИ, который позволяет врачу в режиме реального времени заполнять медицинские документы голосом. При осмотре пациентов или проведении лабораторного исследования врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Voice2Med корректно распознает все медицинские термины, аббревиатуры и сокращения, а качество распознавания речи достигает 97-98%. Возможность подключения тематических языковых моделей обеспечивает наличие по окончании осмотра или исследования полностью заполненного медицинского документа, требующего минимум исправлений. Голосовое заполнение медицинской документации позволяет экономить более 20% времени врача, существенно повышает качество заполнения протоколов. Продукт работает в 80 медучреждениях Москвы, в 65 регионах страны.

Кроме того, в рамках форума Сбер представил возможности для закупок медоборудования в лизинг.

Евгений Елисеев, заместитель председателя Среднерусского банка:

- Мы рады делиться накопленным опытом в использовании цифровых и самых современных продуктов для решения задач в области здравоохранения. Уверен, что реализация совместных проектов в сфере цифровой трансформации позволит в полной мере реализовать потребности регионов.