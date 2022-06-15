Тульская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2022 Фото: материалы пресс-служб

15 июня в Санкт-Петербурге стартовал XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 18 июня. в Этом грандиозном мероприятии примет участие делегация Тульской области во главе с Губернатором Алексеем Дюминым.

На стенде Тульской области представят приоритетные проекты региона, среди которых:

- Центр одаренных детей «Созвездие»,

- ИНТЦ «Композитная долина»,

- НОЦ «Тулатех»,

- «Ревитализация исторического центра Тулы»,

- центр импортозамещения региона,

- проект возрождения реки Упы,

- концепция развития природно-антропогенного рекреационного комплекса «Кондуки».

Инвесторов также познакомят с проектами расширения особой экономической зоны «Узловая», запуска импортозамещающих производств. Особое внимание на стенде уделят развитию культурного кластера Тулы.

Тульская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2022 Фото: материалы пресс-служб

Алексей Дюмин планирует принять участие в панельных сессиях форума, а также провести ряд переговоров с руководителями регионов, представителями крупных промышленных предприятий и банков. На форуме будут подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

Последние шесть лет регион активно участвует в работе форума. Благодаря подписанным на ПМЭФ соглашениям с 2016 года Тульская область привлекла инвестиций на сумму более 500 млрд рублей.