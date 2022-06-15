Будущее под контролем: Сбер запустил новый пенсионный продукт для жителей Тулы

ИПП «Надёжное завтра» от СберНПФ поможет обеспечить достойное будущее после окончания трудовой карьеры

Он помогает сформировать надежный финансовый резерв, который можно потратить не только на достойные пенсионные выплаты, но и на покупку жилья или лечение от серьёзных заболеваний. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

ИПП «Надежное завтра» от СберНПФ поможет россиянам сформировать навыки эффективного финансового поведения и обеспечить себе достойное будущее после окончания трудовой карьеры. Первоначальный минимальный взнос по программе составляет 50 тыс. рублей, минимальный текущий взнос — 5 тыс. рублей, причём вносить его можно по гибкому графику, удобному для клиента. При пропуске текущего взноса договор ИПП не расторгается. Оформить ИПП «Надёжное завтра» можно в любом офисе Сбера. Сделать это может человек в возрасте от 18 до 70 лет.

После выхода на пенсию, причем раньше установленных для выплат от государства сроков — в 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, вкладчик сможет получать дополнительные выплаты в течение не менее пяти лет, при этом СберНПФ продолжит инвестировать средства пенсионных резервов и начислять инвестиционный доход. При необходимости клиент может получить всю сумму накоплений, включающую инвестиционный доход, единовременно — чтобы потратить её, например, на покупку жилья или дорогостоящее лечение.

СберНПФ в своей инвестиционной деятельности придерживается сбалансированной стратегии. В неё входят надёжные облигации российских эмитентов, удерживаемые до погашения, что позволяет включать в портфель фонда акции. Такой подход обеспечивает защиту пенсионных сбережений от инфляции на длинных горизонтах инвестирования и сглаживает колебания портфеля в периоды повышенной рыночной волатильности.

Пенсия по программе «Надёжное завтра» также может быть выплачена досрочно в случае получения инвалидности, достижения выслуги лет или потери кормильца. Клиент по собственному желанию может выйти из программы досрочно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста: после 7 лет накоплений это происходит без потерь, накопитель получает полностью всю сумму сделанных взносов и 100% инвестиционного дохода. После 5 лет накоплений можно рассчитывать на получение полной суммы взносов и 50% инвестиционного дохода.

В июне 2022 года клиенты, подключившие ИПП «Надежное завтра», также смогут в качестве бонуса получить премиальный пакет услуг Сбера.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Опросы, которые мы регулярно проводим, показывают, что россияне хотели бы после окончания карьеры сохранить привычный уровень жизни. И наш новый продукт поможет сделать этот процесс простым и удобным, не требующим специальных финансовых знаний и дополнительных усилий. Напомню, что накопления на пенсию надёжно защищены законом, инвестиционный доход по ним не может быть отрицательным. Это позволяет рассматривать "Надёжное завтра" как финансовый резерв на все случаи жизни.

Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- Новый индивидуальный пенсионный план "Надёжное завтра" имеет ряд преимуществ: это гибкий и удобный инструмент, по нему нет обязательных взносов. Кроме того, на этапе накопления средства клиента полностью защищены от взыскания судебных приставов или раздела имущества при разводе. Интерес к пенсионному продукту, особенно премиального канала, у жителей Тулы есть: с начала года в ИПП премиального канала туляки уже вложили чуть более 15 млн. рублей. Почти 60% этих клиентов ежемесячно пополняют свой пенсионный счет. Надеемся, что и новый ИПП будет популярен у жителей нашего региона.