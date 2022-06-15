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Здоровье15 июня 2022 8:40

На 14 июня за сутки в Тульской области выявили 36 новых случаев коронавируса

Никто из пациентов не умер от коронавируса за минувшие сутки
Источник:kp.ru
На 14 июня за сутки в Тульской области выявили 36 новых случаев коронавируса

На 14 июня за сутки в Тульской области выявили 36 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 15 июня, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 36 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 434 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 20 человек.

41 человек выздоровел от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 389 человек.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за последние сутки не зафиксировано, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 216 человек.

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