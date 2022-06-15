Тульская область: помочь бизнесу на деле

В Туле прошел брифинг с участием директора Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрия Пронина и руководителя Центра поддержки экспорта Тульской области Дарьи Медведевой Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе действуют особые меры поддержки импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств.

На базе Фонда развития промышленности с марта 2022 года по поручению главы региона создан Центр импортозамещения, который работает в кооперации с институтами поддержки экспорта и инжиниринга. Одна из основных его задач – решение проблем по замещению импортируемых товаров для предприятий региона. С начала работы в Центр поступили запросы от 113 компаний, содержащих свыше 5 500 позиций. В основном, это оборудование и компоненты (30%), радиоэлектроника (28%), химические вещества (12%). К каждому предприятию был прикреплен менеджер для более предметного взаимодействия. Почти половина заявок закрыты, более 1 700 позиций замещено.

Центр импортозамещения ищет иностранных поставщиков, выстраивает прямое взаимодействие с производителями и организацию логистики. В экономике высвобождаются ниши - это хороший стимул для развития компаний. Так, например, узловский «Пластик» теперь ориентирует поставки продукции и в медицинскую отрасль, и в автомобильную. Тульский металлопрокатный завод наладил выпуск специальной арматуры для бетона в сегменте, где ранее использовалась продукция немецких производителей.

- Оказывая поддержку, мы идем несколькими путями, - подчеркнул Дмитрий Пронин. - Активно пользуемся и инструментами федеральной поддержки, взаимодействуем с десятком аналогичных центров импортозамещения в других регионах. Совместно с Тульской торгово-промышленной палатой и «Опорой России» выступили с инициативой создания Тульского инженерного центра.

Свою задачу в развитии импортозамещения мы видим в поддержке предприятий, наращивании объемов, перепрофилировании действующих и создании новых производств. Прорабатывая варианты размещения необходимых производств в регионе, мы опираемся, в том числе, на обеспечиваемый ими уровень импортозамещения, используя формируемый Агентством технологического развития перечень критически важной продукции.

Ранее меры поддержки формировались по отраслевому принципу. Теперь делается ставка на импортозамещение не только конкретных товаров, но и самих технологий. Тульские производители предоставили 142 заявки на разработку конструкторской документации, которые были направлены в Агентство технологического развития. Фонд развития промышленности расширил границы финансирования по основным программам поддержки до 1 млрд рублей, сохранив ставку 1-3% годовых. Сейчас в региональном Фонде прорабатывается около 20 новых производственных проектов, подавляющее большинство которых ориентированы на импортозамещение.

Поддержка экспортеров

С региональными мерами по импортозамещению неразрывно связана работа по развитию экспорта. С введением санкций разрушились устоявшиеся каналы поставок продукции тульских предприятий за рубеж. Поможет переориентироваться на новые рынки региональный Центр поддержки экспорта, который является «единым окном» для оказания нефинансовой поддержки экспортно-ориентированным предприятиям. Он работает в регионе около шесть лет, сотрудничает со структурами господдержки бизнеса и с торговыми представительствами РФ за рубежом.

С марта ЦПЭ обработал более 100 обращений предприятий по логистике, удорожанию сырья, мерам поддержки, потребностям в импортозамещении.

По линии ЦПЭ обеспечено взаимодействие с Российским экспортным центром, направлены 519 запросов о потребности экспортеров в импортозамещении. Ведется работа с 31 торговым представительством РФ за рубежом. К работе по формированию каналов поставок подключены более 20 компаний-партнеров в СНГ, Китае, Европе, странах БРИКС. По импортозамещению 10 компаниям найдены альтернативные поставщики. Выдано порядка 100 сертификатов происхождения товара, необходимых для экспорта в условии принятия ограничительных мер.

- Центр ведет поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей на продукцию предприятий, переводит сайты компаний на иностранный язык, - рассказала Дарья Медведева. - Мы предоставляем услуги по сопровождению экспортного контракта, организуем участие тульских экспортеров в международных выставках и в бизнес-миссиях. С начала года бизнес-миссии были организованы в Объединенные Арабские Эмираты и в Армению. В планах - Азербайджан, Египет и Китай.

Центр предоставляет комплексные услуги по содействию в размещении на международных электронных торговых площадках, по обеспечению защиты и оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности за пределами РФ. Министерство промышленности и торговли Тульской области предоставляет выдачу субсидий на возмещение части затрат при экспорте и предоставление субсидий на компенсацию 30% расходов на агентские услуги по поиску альтернативных поставщиков.

Реализует ЦПЭ и образовательную программу экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта». Возможность заключать контракты с зарубежными партнерами возникает еще в процессе обучения.

- Основной принцип работы центра – оказание комплексных услуг для экспортеров. Мы готовы работать не только с теми предприятиями, которые столкнулись с проблемами из-за санкций, но и с теми, кто только планирует выходить на внешние рынки, - подчеркнула Дарья Медведева.

Есть мнение

Генеральный директор компании «Октава ДМ» Любовь Стальнова:

- Наше предприятие пользуется государственной поддержкой, в частности, специальной программой, направленной на поддержку российских организаций промышленности гражданского назначения, а именно на покрытие до 80% фактических понесенных затрат производителей при транспортировке продукции на внешние рынки. В 2022 году, благодаря полученной субсидии от Министерства промышленности региона, мы провели отгрузку микрофонов Октава МК-012 новому корейскому партнеру.

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