Гастрофестиваль в Туле: мир объединяет еда и культура

Абдулла Сапсяби из Сирии: Россия для нас стала второй родиной, вот почему сегодня и у меня праздник тоже! Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этот день здесь же разместилась и ярмарка товаров тульских производителей. Местные фермеры угощали гостей молочной, мясной, хлебобулочной продукцией, медом и квасом. Фестиваль легко стер все границы: экзотика разных кухонь мира соседствовала с привычными блюдами русской кухни. Так же, как в нашей многонациональной стране, и в Тульском крае дружно и с уважением к традициям друг друга живут десятки разных народов.

- В Россию я приехал из Сирии более 10 лет назад, - рассказывает Абдулла Сапсяби. – Как только у нас в стране началась война, моя семья перебралась сюда, мне тогда едва исполнилось 18. Сейчас у меня уже своя семья, жена, дочка. За это время у нас сложились хорошие отношения с представителями разных народов и с русскими прежде всего: если было бы что-то плохое и не нравилось, мы бы тут столько времени не жили. Россия для нас стала второй родиной, вот почему сегодня и у меня праздник тоже! Наше производство национальных сладостей находится в Москве и Подмосковье, но мы расширяемся, любим вот так, как сегодня, выезжать на ярмарки. Я в Туле не впервые! Я тут учился в университете. Поэтому побывать здесь – для меня приятно, надеюсь встретить знакомых, бывших одногруппников, тут народу много, праздник же, а вдруг?!

Продукция Абдуллы гостям праздника явно понравилась – настоящий рай для сладкоежек: сладости ручной работы, чай, кофе с кардамоном, хумус, халва кунжутная, фисташковая, торты... Даже, на мой взгляд, фотография вышла с ароматом и вкусом!

Мы разные, но мы вместе

А рядом соседствовала индийская культура и кухня. Желающие фотографировались в колоритной национальной фотозоне, а рядом, в открытом шатре, проводил мастер-классы шеф-повар индийского кафе Дипак Кумир.

Шеф-повар индийского кафе Дипак Кумир Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мы представляем наши индийские сладости, десерты, - рассказывает Фариза Спартакова. – Всем рекомендую попробовать гулаб джамун — традиционное блюдо, представляющее собой гладкие шарики из сухого молока со щепоткой муки, обжаренные во фритюре из масла гхи и поданные в сахарном сиропе. Каждый может оценить курицу-чили, курицу-карри, национальный чай со специями, индийские лепешки с картошкой и зеленью. Я живу в России 15 лет, приехала с родителями. Это прозвучит необычно, но между нашими странами много общего. Да и дружим мы много-много лет. Мне нравится в Туле, ведь я живу здесь с детства, у меня тут много друзей.

Фариза Спартакова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Неподалеку - две национальные точки из Вьетнама. Здесь своя восточно-азиатская специфика – различные немы – блинчики с начинками внутри, креветочные чипсы. А уж прохладные фруктовые шейки – так и вовсе пользовались повышенной популярностью среди посетителей ярмарки.

- Мы приехали в Россию всей семьей 9 лет назад. Здесь я закончила школу, сейчас учусь на бухгалтера в московском вузе, у меня много друзей разных национальностей. Но не забываю и о родных во Вьетнаме, - говорит Тина. – Каждое лето летаю туда отдыхать к тете и дяде. В Туле работает мой брат, сегодня я пришла к нему, чтобы помочь на ярмарке. Сегодняшний праздник объединяет все народы, живущие в России, значит, и нас тоже!

Уроженка Вьетнама Тина пришла сегодня помогать брату Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сергей Данильчев, покупатель:

- Такие национальные культурные праздники – хорошее событие в жизни города. Тем более сегодня, в День России! Можно не только познакомиться с теми народами, с которыми мы живем бок о бок, но и отведать необычные блюда – все-таки Азия и Восток – это совершенно другие вкусовые предпочтения. Хотелось бы даже узнать, а что им нравится из русской кухни? Сейчас вот буду покупать что-нибудь вкусное и поинтересуюсь!