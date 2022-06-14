Строить и эффективно использовать

В тульском ФОКе на улице Ствольной учат фехтованию.

Только за последние 6 лет по инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе появилось 20 спортивных сооружений, большинство из них созданы на внебюджетные средства. Среди объектов, открытых в последнее время, - многофункциональный центр «Тула-Арена», Центр художественной гимнастики, лыжероллерный центр «Веденино», крытый футбольный манеж, ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Напомним, в апреле этого года, на совещании по вопросам развития спорта в регионе губернатор Алексей Дюмин уделил особое внимание вопросу эффективности использования спортивных объектов.

- Важно, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны как можно большему числу жителей. Наша задача – сделать все, чтобы спортивная инфраструктура работала максимально эффективно, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор обратил внимание на необходимость сформировать единые подходы к учету посещений и мониторингу загрузки ФОКов. А также – совершенствовать расписание занятий. Одно из поручений касалось запуска специального цифрового сервиса – навигатора физкультуры и спорта.

В тульском ФОКе на улице Ствольной учат фехтованию.

Министерству спорта было поручено увеличить загруженность дворовых, общегородских площадок, спортзалов при образовательных организациях, в утренние и дневные часы. В том числе - расширить категории граждан, которые могут по утрам посещать объекты бесплатно.

В том, что данные главой региона поручения выполняются, мы убедились, посетив несколько спортивных объектов.

В районах области

Первая остановка - ФОК «Щекино». В дни летних каникул здесь наибольшую активность проявляют люди старшего возраста: особенно популярно у этой возрастной группы плавание.

- Занятия проходят в рамках проекта «Тульское долголетие», реализуемого по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Специально для людей 55+ открыты бесплатные сеансы. Кроме того, пенсионеры могут собрать команду и играть в волейбол, баскетбол и футбол, - говорит директор ФОКа «Щекино» Татьяна Чусова. – Летом наш комплекс не замирает: например, в бассейн приходят группы детей, которые посещают летние пришкольные лагеря. Сейчас нет сильного наплыва. А вот в начале осени все меняется: люди возвращаются из отпусков, школьники прибывают, и каждый находит у нас спортивные занятия по душе: от тренажерных и игровых залов до художественной гимнастики и настольного тенниса.

Жительница Щекино Любовь Тимонина

- Занимаюсь плаванием со дня открытия комплекса: вода и здоровье укрепляет, и настроение поднимает! - вступает в беседу жительница Щекино Любовь Тимонина. - Стараюсь ходить два раза в неделю, самочувствие лучше стало, спина перестала болеть, суставы беспокоят меньше. Спасибо, что для пенсионеров есть возможность посещать бассейн бесплатно. Это именно та помощь, которая нам необходима!

Вторая точка рейда – ледовая арена в Ефремове. Даже летом она работает с полной загрузкой.

– Моя дочка занимается в ледовой арене «Мега» фигурным катанием, а младший сын – хоккеем. Мы довольны. Здесь проходят и массовые катания на льду, есть прокат коньков, тренажерный зал. Приезжают спортсмены и из других городов. Например, в эти дни мы ходили на игры турнира среди детских дворовых хоккейных команд, посвященного Дню России, - рассказывает Анна Попова из Ефремова. - Здорово, что арена открылась в нашем городе: дети занимаются рядом с домом, не надо далеко ездить.

Анна Попова из Ефремова

… и в областной столице

10 июня мы побывали в тульском ФОКе «Заречье». Комплекс возведен за счет внебюджетных средств. Его общая площадь – 6 000 кв. м, ежедневно он может принять 1600 человек. Построен с использованием современных технологий, которые позволяют снизить себестоимость дальнейшего обслуживания. В комплексе две чаши бассейна - детская (с трех лет) и взрослая, обе из нержавеющей стали. Водоподготовка с ионизацией отвечает всем требованиям мирового уровня. В каждой раздевалке есть сауна для восстановления спортсменов. Здание адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан. В новом ФОКе проводятся занятия по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и даже фехтованию. Этот вид спорта пока является экзотическим для Тулы, но уже популярен. Порядка 60 юных спортсменов от 8 до 16 лет оттачивают здесь искусство владения рапирой. Укомплектованность секции всегда у отметки в 100%.

- В Москве, например, такая часовая тренировка в группе стоит не менее 1000 рублей, индивидуальная – еще больше, а я занимаюсь бесплатно, - говорит юная спортсменка Полина. – Тренировки интересные, оснащение прекрасное. Фехтование – это не только спорт, но и искусство: как говорят мне тренеры, это как шахматы на дорожке. Но если в шахматах есть время подумать, здесь решение нужно принимать молниеносно.

Есть, к чему стремиться

10 июня тренировку фехтовальщиков посетил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев:

- Эти спортивные объекты мы ждали. Одним из приоритетных направлений развития спорта является не только создание этой инфраструктуры, но и ее дальнейшее использование. Каждое направление востребовано, но не все время: утром дети в школе, взрослые на работе, и только после полудня активность посещений начинает расти, достигая пика вечером. Поэтому основная проблема – наполнять объекты в утренние часы. Для ее решения разработаны различные программы, например, «Тульское долголетие», которые стимулируют пенсионеров проводить занятия спортом именно утром. В настоящее время наполняемость спортивных объектов, в том числе и ФОКов, составляет 71%. Нам есть, куда расти, есть, к чему стремиться: 85% - для себя такой показатель ставим.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев

Создание доступной спортивной инфраструктуры в муниципалитетах – одна из приоритетных задач. Мы уделяем большое внимание проведению детско-юношеских спортивных мероприятий, организации активного досуга и популяризации массового спорта, особенно летом. Несмотря на каникулы, занятия во всех спортивных объектах продолжаются. Не за горами - открытие ФОКа в Туле на ул. Кутузова.

По словам министра, в настоящее время в регионе проходит апробацию платформа «Навигатор физической культуры и спорта». Это сервис, предоставляющий доступ к программам подготовки в спортшколах и секциях в ФОКах региона. Навигатор содержит информацию о секциях, клубах, спортивных объектах, тренерах и графике тренировок. Жители области в режиме онлайн могут записаться на тренировку или в секцию в Туле, Алексине, Ефремове, Донском и Новомосковске, Богородицком, Дубенском, Веневском, Кимовском, Щекинском, Узловском районах. В системе уже 91 спортивный объект, 215 спортивных программ и секций.

В начале июня на ледовой арене в Ефремове прошли заключительные игры турнира среди детских дворовых хоккейных команд

- Платформа помогает мониторить заполняемость спортивных объектов. Вместе с тем, министерством постоянно ведется комплексная работа по анализу ценовой политики на посещение спортивных объектов в регионе, - подытожил Дмитрий Яковлев.

Спортивная инфраструктура в регионе продолжает развиваться, одна из причин: приверженность жителей к здоровому образу жизни. Строятся новые ФОКи, создаются современные комфортные условия для спортсменов. Вы еще не приобщились к активному образу жизни? Пора уделить внимание здоровью и влиться в большую спортивную семью Тульского региона.