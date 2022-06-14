На 14 июня за сутки в Тульской области выявили 37 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 14 июня, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 37 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 398 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

46 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 348 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 216 человек.