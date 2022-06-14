Писатель Александр Лапин награжден за вклад в развитие воронежских СМИ

Писатель Александр Лапин награжден за вк­лад в развитие ворон­ежских СМИ Фото: материалы пресс-служб

В преддверии двух знаменательных дат - Дня России и 88-летия образования Воронежской области (12 и 13 июня) - в региональном правительстве состоялось вручение государственных и областных наград. Их получили выдающиеся представители самых разных сфер.

- Каждый из присутствующих здесь внес достойный вклад, чтобы эти даты и все, что с ними связано, были наполнены высокой значимостью и глубоким смыслом, - обратился к собравшимся губернатор Александр Гусев. - Благодаря таким людям, как вы, - трудолюбивым, патриотичным, добросовестным, порядочным - развивается Россия, а участие Воронежской области в этом процессе становится все более заметным. Сегодняшние награды и звания означают благодарность страны и региона за ваши заслуги. За ваши профессиональные и человеческие качества. Все вы - высококлассные специалисты в значимых сферах жизнедеятельности.

Среди тех, чьи заслуги отметили в этот день на столь высоком уровне, был и писатель, журналист, издатель Александр Лапин. Ему глава региона вручил Почетный знак «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области». Им награждают людей, которые внесли значительный вклад в развитие печати, радиовещания, телевидения, издательской деятельности в регионе. В том числе - за многолетнюю и плодотворную работу по развитию СМИ, обеспечению населения своевременной и объективной информацией, созданию актуальных журналистских материалов. При этом знак получают не более двух человек в год. А их стаж в медиаотрасли должен быть не менее 15 лет.

- Мой старый друг Володя Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», поздравляя меня с юбилеем, написал: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря», потому что в столице «Русский крест» не напишешь. Вот я и живу в Воронежской области. Но не у моря, а у реки. И благодарен этой земле, которая 20 лет назад приняла меня и помогла реализоваться не только как медиаменеджеру, но и как писателю. Я рад сегодняшней награде, которая отмечает мой долгий труд. Спасибо губернатору, спасибо всем собравшимся. Вы мои герои. И о вас я тоже рассказываю в своих книгах.

Ранее Александр Лапин уже был удостоен Почетного знака «Благодарность от земли Воронежской» и других областных наград. Кроме того, он является лауреатом премии правительства РФ в области СМИ и Большой литературной премии России. Наиболее известные его произведения - шеститомная эпопея "Русский крест", романы "Святые грешники", "Крымский мост", трилогия "Книга живых".