Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел»: Мы пришли в регион всерьез и надолго

Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

Соглашение о его строительстве было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Создание заводского комплекса «Киреевский солепромысел» стало не только шагом реализации государственной программы импортозамещения, но и значимым импульсом для социально-экономического развития Тульской области.

- Завод построен на базе существующей эксплуатационной скважины Комсомольского участка месторождения каменной соли в Киреевском районе. Проект реализуется на месте бывшего предприятия, которое занималось исключительно добычей соляного раствора, без производства самой соли. Сейчас «Киреевский солепромысел» - современное высокотехнологичное производство, автоматизированное по мировым стандартам. Пищевая соль сорта «Экстра» производится выварочным способом. Такой способ добычи наиболее экологичен и минимизирует воздействие на окружающую среду. На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. Именно такой продукт превосходного качества мы продвигаем на российском рынке под торговой маркой «Тульская соль». В ассортиментную линейку выпускаемой продукции входят таблетированная соль, пищевая соль сорта «Экстра». В перспективе планируется производство нитритно-посолочной смеси, а также соли фармакопейного качества, - говорит Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел».

- Игорь Владимирович, какова сегодня география поставок продукции?

- За год работы «Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке. Продукция компании востребована во многих городах ЦФО. Сейчас, кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белогородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Завод вошел в программу «Сделано в Тульской области», что дает нашей продукции преференции на рынке и дополнительное маркетинговое продвижение.

Предприятие вошло в программу «Сделано в Тульской области».

- Западные санкции сказались на объемах производства? Есть ли проблемы с импортозамещением оборудования?

- Объемы продаж не падают: мы, как работали, так и работаем. Есть некоторые проблемы по обслуживанию оборудования: расходные материалы, запчасти – все это, конечно, подорожало. В ответ мы подбираем аналоги – российские, белорусские. Где-то по определенным запчастям помогает и параллельный импорт.

- Высокий спрос на вашу продукцию позволил «Киреевскому солепромыслу» принять решение о строительстве второй очереди завода…

- Да, это так. В июне прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель компании Александр Ренгач подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас штат предприятия – 172 человека). Однако в связи с увеличением спроса и текущими событиями сейчас проходит актуализация технологического проекта – мы увеличим мощности до 200 тысяч тонн в год. Реализовать данный проект нам помогает Фонд развития промышленности Тульской области, его производственный «старт» планируется до конца 2024 года.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

- «Киреевский солепромысел» имеет важное значение не только для экономики, но и для социальной сферы Тульской области…

- Действительно, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет положительно влияют на экономические показатели региона. Кроме того, создание завода позволило благоустроить в Киреевском районе сразу две дороги, имеющие важное значение как для самого предприятия, так и близлежащих населенных пунктов: Дедилово, деревни Медвенка и поселка Октябрьский. Всего при поддержки областного правительства в рамках программы «Развитие сельских территорий» за счет федеральных средств отремонтировано 13 км дорожного полотна.

Коллектив предприятия в основном состоит из жителей близлежащих городов – Киреевска, Новомосковска, Узловой: их транспортировка на работу и с работы осуществляется транспортом компании. У нас достойные условия труда, зарплата, мы проводим профориентационные экскурсии для подрастающего поколения, помогаем дошкольным учреждениям и детским домам. Мы пришли в регион всерьез и надолго! В мире известны тульское оружие, самовары, пряники… А мы приложим все усилия, чтобы и тульская соль стала таким же узнаваемым брендом.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru