Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 7:00

Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел»: Мы пришли в регион всерьез и надолго

В мае 2021 года в Тульской области открылось первое отечественное предприятие полного цикла по производству соли
Михаил КОПАНИЦА
Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

Соглашение о его строительстве было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Создание заводского комплекса «Киреевский солепромысел» стало не только шагом реализации государственной программы импортозамещения, но и значимым импульсом для социально-экономического развития Тульской области.

- Завод построен на базе существующей эксплуатационной скважины Комсомольского участка месторождения каменной соли в Киреевском районе. Проект реализуется на месте бывшего предприятия, которое занималось исключительно добычей соляного раствора, без производства самой соли. Сейчас «Киреевский солепромысел» - современное высокотехнологичное производство, автоматизированное по мировым стандартам. Пищевая соль сорта «Экстра» производится выварочным способом. Такой способ добычи наиболее экологичен и минимизирует воздействие на окружающую среду. На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. Именно такой продукт превосходного качества мы продвигаем на российском рынке под торговой маркой «Тульская соль». В ассортиментную линейку выпускаемой продукции входят таблетированная соль, пищевая соль сорта «Экстра». В перспективе планируется производство нитритно-посолочной смеси, а также соли фармакопейного качества, - говорит Игорь Булаев, директор ООО «Киреевский солепромысел».

- Игорь Владимирович, какова сегодня география поставок продукции?

- За год работы «Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке. Продукция компании востребована во многих городах ЦФО. Сейчас, кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белогородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. Завод вошел в программу «Сделано в Тульской области», что дает нашей продукции преференции на рынке и дополнительное маркетинговое продвижение.

Предприятие вошло в программу «Сделано в Тульской области».

Предприятие вошло в программу «Сделано в Тульской области».

- Западные санкции сказались на объемах производства? Есть ли проблемы с импортозамещением оборудования?

- Объемы продаж не падают: мы, как работали, так и работаем. Есть некоторые проблемы по обслуживанию оборудования: расходные материалы, запчасти – все это, конечно, подорожало. В ответ мы подбираем аналоги – российские, белорусские. Где-то по определенным запчастям помогает и параллельный импорт.

- Высокий спрос на вашу продукцию позволил «Киреевскому солепромыслу» принять решение о строительстве второй очереди завода…

- Да, это так. В июне прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и учредитель компании Александр Ренгач подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас штат предприятия – 172 человека). Однако в связи с увеличением спроса и текущими событиями сейчас проходит актуализация технологического проекта – мы увеличим мощности до 200 тысяч тонн в год. Реализовать данный проект нам помогает Фонд развития промышленности Тульской области, его производственный «старт» планируется до конца 2024 года.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

- «Киреевский солепромысел» имеет важное значение не только для экономики, но и для социальной сферы Тульской области…

- Действительно, новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет положительно влияют на экономические показатели региона. Кроме того, создание завода позволило благоустроить в Киреевском районе сразу две дороги, имеющие важное значение как для самого предприятия, так и близлежащих населенных пунктов: Дедилово, деревни Медвенка и поселка Октябрьский. Всего при поддержки областного правительства в рамках программы «Развитие сельских территорий» за счет федеральных средств отремонтировано 13 км дорожного полотна.

Коллектив предприятия в основном состоит из жителей близлежащих городов – Киреевска, Новомосковска, Узловой: их транспортировка на работу и с работы осуществляется транспортом компании. У нас достойные условия труда, зарплата, мы проводим профориентационные экскурсии для подрастающего поколения, помогаем дошкольным учреждениям и детским домам. Мы пришли в регион всерьез и надолго! В мире известны тульское оружие, самовары, пряники… А мы приложим все усилия, чтобы и тульская соль стала таким же узнаваемым брендом.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru

За год работы «Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

За год работы «Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

Интересное