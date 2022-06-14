В честь Дня России волонтеры провели для детей Донбасса патриотическое занятие

Акция инициирована представителями добровольческого корпуса партии «Единая Россия» и ООО «Тульская транспортная компания». Фото: материалы пресс-служб

В преддверии празднования Дня России в Тульской области был запущен проект «Россия в деталях». Представители волонтерского центра партии «Единая Россия» посетили пункты временного размещения для вынуждено эвакуированных жителей Донбасса. Для детей была организована интерактивно-развивающая игра «Россия в деталях» на тему истории нашей страны.

Игра прошла в Суворовском районе, где находятся более 50 детей вынужденных переселенцев из Донбасса.

Напомним, что данная игра разработана туляками из Центра «Витязь», которые уже 15 лет занимаются созданием игровых технологий и командных игры. «Россия в деталях» - сборная карта России с викторинами по истории и географии. В комплект входят 85 деревянных деталей с магнитами, набор флажков, инструкция, комплект карточек с вопросами, роза ветров и таблица регионов.

Для всех участников игры были подготовлены подарки – развивающие игры для детей всех возрастов. Их передал ребятам директор ООО «Тульская транспортная компания» Алексей Крыгин.

Помимо этого, добровольцы привезли для участников игры фирменные тульские угощения – более 20 кг тульских пряников.

- За несколько дней мы посетили несколько пунктов временного размещения для жителей Донбасса, которые находятся в Тульской области. Более 350 детей приняли участие в нашей интерактивной игре, которая помогла им подробнее познакомиться с историей и географией РФ. Мы стараемся ежедневно организовывать мастер-классы для детей, которые были эвакуированы к нам в регион, чтобы им было у нас интересно и весело, – поделился представитель волонтерского центра партии «Единая Россия», руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.