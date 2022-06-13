В Тульской области отметили День России Фото: материалы пресс-служб

В Плавске состоялся ставший традиционным фестиваль «Национальный калейдоскоп», собравший представителей национальных общин, диаспор и землячеств региона.

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом прошел праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню Святой Троицы. В течение всего дня проходили соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская» российских и иностранных спортсменов.

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

В областном центре состоялся мотопробег от мемориала Защитникам неба Отечества через центр города до площади Победы.

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

На Казанской набережной прошел турнир Юношеской лиги по смешанному боевому единоборству (ММА). Финальной точкой спортивного праздника стала «Битва за Тулу Z» – пять поединков профессиональных бойцов.

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

На Крестовоздвиженской площади прошел гастрономический фестиваль «ГастроАзия».

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вечером все завершилось на площади Ленина большим концертом с участием популярных исполнителей и праздничным салютом.

В Тульской области отметили День России Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области отметили День России Фото: материалы пресс-служб