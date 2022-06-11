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Здоровье11 июня 2022 9:00

Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 июня

Показатель заболеваемости держится последние несколько дней практически на одном уровне с небольшими колебаниями
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 июня

Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 11 июня

Фото: Алексей ФОКИН

В тяжелом состоянии госпитализированы 13 жителей Тульской области.

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 11 июня, 43 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 151 220 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 157 290 человек.

Суточная смертность, как и в последние два дня оказалась на нуле, а в целом с начала пандемии - 5212 жителей региона.

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