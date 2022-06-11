Непогода в Туле «уронила» девять деревьев. Не все благополучно Фото: СОЦСЕТИ

10 июня Тулу накрыла гроза, в регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности. За собой стихия оставила несколько поваленных деревьев, в том числе, на улицах Комсомольской и Калинина.

В первом случае пострадали всего сразу три автомобиля, во втором – один.

Так, напротив дома № 41 по улице Комсомольской в Туле огромное дерево упало на Renault, Haval и Volkswagen, припаркованные на краю проезжей части. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, причиной падения дерева стал сильный ветер, который поднялся одновременно с дождем, примерно в 14:00.