Сегодня вечером на центральной площади Тулы выступит Ярослав SHAMAN Дронов

Сегодня, 12 июня, Тула празднует День России, и яркий день, наполненный мероприятиями, завершится не менее ярко - на площади Ленина с 19:00 до 22:00 пройдет праздничный концерт ко Дню России.

В нем примут участие коллективы различных учреждений культуры Тулы и группа Jazzophrenia театра "Эрмитаж". а хедлайнером концерта станет российский музыкант и певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который за последние месяцы приобрел особую популярность среди молодежи. Ярослав родом из Тульской области и в 3 сезоне шоу "Голос" стал финалистом.

И финальной точкой дня станет праздничный фейерверк, который запустят в 22:00.