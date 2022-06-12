Не только День России: 12 июня «Ясная Поляна» приглашает туляков отпраздновать Троицын день Фото: материалы пресс-служб

12 июня музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает туляков отпраздновать Троицын день. Этот православный праздник приходится на 50-й день после Пасхи и в этом году он пришелся на одну дату с Днем России.

Все желающие отпраздновать Троицу смогут принять участие в троичном обряде, сплести венок, завязать ленточку на березовой ветке и отведать троицкого пирога. А в 12:00 возле Кучерской избы начнется выступление фольклорных коллективов из Тулы и Тульской области. Гости услышат народные песни, которые звучали еще во времена Льва Толстого.

Не только День России: 12 июня «Ясная Поляна» приглашает туляков отпраздновать Троицын день Фото: материалы пресс-служб

Маленькие гости смогут совершить путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями, в которых в простой и увлекательной форме рассказывается история Ясной Поляны.

Кроме того, в Троицын день будет открыта Кузня, где яснополянские мастера проведут мастер-классы по народному творчеству: гости научатся создавать троичную куклу и праздничный венок.

Можно будет прокатиться верхом на лошади и в экипаже, всей семьей сфотографироваться в Кучерской избе, а также приобрести традиционные сувениры и попробовать яснополянскую выпечку.