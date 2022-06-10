Дело Контрабаева - Черноусова: просмотренные в суде видео 3 дней приемки медицинской системы делают выводы следствия абсолютно несостоятельными Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 22 лет занимается разработкой и сопровождением систем автоматизации для медицинских учреждений. Весной 2013-го конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИСЗ не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

В мае в связи с праздниками и болезнью Контрабаева было всего несколько заседаний. Заседание, состоявшееся 17 мая, ознаменовало собой первую годовщину данного судебного процесса, и уже почти месяц сторона защиты представляет суду свои доказательства.

В частности, на заседании от 25 апреля адвокат подсудимого Черноусова Олег Никуленко озвучил данные, полученные после его официального запроса в ГУЗ ТОМИАЦ «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр». Информация в период с 22 мая 2013 года по 26 июля 2013 года по учреждениям здравоохранения, перечисленным в акте приемки региональной информационной системы здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО) такова: количество пользователей, осуществлявших работу в РИСЗ ТО – 1067 человек. Первая зарегистрированная РИСЗ ТО госпитализация – 19 июня 2013 года. Первый рецепт по дополнительному лекарственному обеспечению выписан 19 июня 2013 года в тульской горбольнице №9.

- Эти данные свидетельствуют о том, что РИСЗ ТО в 2013 году была создана и она существует! В свою очередь, данные Минздрава РФ говорят о том, что РИСЗ ТО была подключена к Единой федеральной информационной системе здравоохранения еще в 2014 году и передавала федералам миллионы документов. Эти доказательства напрямую говорят о том, что в данном уголовном деле отсутствует событие преступления, что означает и отсутствие состава преступления, - подчеркнул Олег Никуленко.

После праздничной череды 16 мая защита представила суду документ и видеозаписи под названием «Программа и методика испытаний» (ПиМИ), в котором пошагово расписан процесс сдачи-приемки выполненных работ между исполнителем и заказчиком, а также зафиксировано, что именно стороны договорились считать выполненной работой, и как комиссия принимала продукт, т.е. РИСЗ ТО.

- Сегодня мы рассмотрели одну из трех составляющих госконтракта 2013-1. Техзадание к нему – это как нужно делать, а ПиМИ – это то, как в итоге нужно сделать. Почему никто со стороны обвинения не удосужился прочитать эту часть контракта? Если бы это было сделано изначально, то мы не должны были бы разбирать фантазии следователя, ни тем более экспертов, которые действовали по заданию следователей. При проведении экспертиз они должны были воспользоваться теми техническими средствами и программами, которые указаны в ПиМИ, а это означает что эти проведенные экспертизы, на которые опирается обвинение, абсолютно нелигитимны. Таким образом, следствием проигнорирована существенная часть контракта. ПиМИ полностью исполнено, это показал просмотр дисков. И это не какая-то презентация, как утверждает следствие, а полноценная приемка выполненных работ по внедрению РИСЗ ТО – это совершенно очевидно, - заявил в суде адвокат Никуленко. Его коллега, Игорь Чернецкий, был с ним солидарен:

- Обращаю внимание суда, что на изучение данного документа у нас ушло практически два дня, а у следствия было несколько лет, чтобы этот документ изучить, который является приложением к Госконтракту 2013-1. Сегодня мы уже понимаем, что ни следствие, ни эксперты, ни сторона обвинения в ходе рассмотрение этого уголовного дела должной оценки этому документу не дали. А именно он позволяет сделать вывод об объеме выполненных работ и об их фактическом выполнении, - заявил адвокат подсудимого Контрабаева.

16,17 и 30 мая в судебном заседании были просмотрены диски с видео приемки. Суммарно на это ушло Три дня. Комиссия и медики на видео постоянно задавали вопросы, где-то придирались, требовали показать дополнительные функции или обосновать решение задачи. Постоянно шли отсылки к пунктам Методики испытаний. Даже неискушенному зрителю было ясно, что лояльностью комиссии на приемке и не пахло. При этом все делалось гласно и под видеозапись. Где это видано, чтобы преступники, собираясь нарушить закон собрали бы актовый зал с квалифицированными специалистами и сами запустили видеозапись происходящего. Аргументы следствия рассыпаются!

На следующих заседаниях суд продолжит исследовать предоставленные доказательства стороны защиты. И, по мнению адвокатов, абсурдность доводов обвинения будет только нарастать…