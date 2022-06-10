За минувшие сутки в Тульской области не было ни одной смерти, вызванной коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 10 июня, 11:30, за сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 252 пациента. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

45 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 177 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за последние сутки в регионе не регистрировался, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 212 человек.