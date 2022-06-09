В Туле возложили цветы к памятнику Петру Первому

В областной столице прошли митинг и возложение цветов к памятнику великому самодержцу Фото: материалы пресс-служб

В Туле на площади перед зданием управления Тульского императорского оружейного завода прошли митинг и возложение цветов к памятнику великому самодержцу.

В мероприятии приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, учащиеся образовательных учреждений, жители.

С приветственным словом к собравшимся обратилась Ольга Слюсарева. В своем выступлении мэр Тулы отметила, что в истории России трудно найти деятеля, равного Петру Первому.

– Великий реформатор, выдумщик, мечтатель и труженик. Неординарный, харизматичный и действительно первый во многом, он был под стать своей великой державе. Он создал из Руси независимое и суверенное Российское государство. Петр I задумывался о будущем России: станет ли она колониальной страной или самостоятельной империей. Как никто другой он блестяще справился со своей задачей. Сегодня в условиях новых вызовов и санкционного давления Запада наша страна продолжает славные традиции императора – движется по пути уверенного и динамичного развития. Россияне берегут и любят свое Отечество, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Ольга Слюсарева: "В истории России трудно найти деятеля, равного Петру Первому" Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Миляев в своем выступлении перед гостями отметил значимость императора в истории Тулы:

– Петр I положил начало величия всей России, в том числе нашего города. Более 300 лет назад в Туле были заложены основы оружейного дела, и это повлияло на дальнейшую историю областной столицы, на развитие местных промыслов, культуры и искусства. Тула стала крупным промышленным центром, оружейным сердцем страны. Таковой она является и сейчас. У нас работают известные на весь мир предприятия, сотрудники которых продолжают славные традиции, заложенные во времена Петра. Именно поэтому сегодня мы вспоминаем о славных делах императора и гордимся тем, что история нашего города связана с его именем.

Дмитрий Миляев: "Петр I положил начало величия всей России". Фото: материалы пресс-служб

После приветственных слов участники мероприятия возложили цветы к памятнику.