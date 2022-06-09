ПХ “Лазаревское” удваивает производство настоящих продуктов

Продукция ПХ "Лазаревское" производится из настоящего мяса.

Домашние котлеты, фрикадельки, печеночные оладьи - всего девять новых наименований, которые ничем не отличаются от домашней кухни. Или отличаются, но в лучшую сторону, потому что сделаны из мяса собственного производства: они настоящие.

- Мы практически удвоили свою линейку полуфабрикатов, следуя за возрастающим спросом на качественные продукты нашего производства, - говорит гендиректор ПХ “Лазаревское” Кристина Романовская. - Люди все больше внимания обращают на собственное здоровье, здоровье своих детей, и мы видим это в своих магазинах. Мясокомбинат “Лазаревского” набирает персонал для перехода на двухсменную работу, чтобы отвечать новым реалиям - и это не сезонный рост спроса “на шашлыки”, а явно формирующиеся потребности”.

ПХ "Лазаревское" практически удвоило свою линейку полуфабрикатов, следуя за возрастающим спросом.

Лазаревское готовит полуфабрикаты не из мясосодержащего, а из мясного сырья. В продажу, после дегустации менеджментом предприятия, вышли печеночные оладьи, котлеты с печенью, свино-говяжьи котлеты “Царский стол”, фрикадельки “Малютка”, отлично подходящие для супа, тефтели “Классические”, а также котлеты с кетчупом, с грибами, сливочным маслом, и ежики - все под названием “Аппетитные”.

- Многие, в том числе именитые, производители делают пельмени, сосиски, другие полуфабрикаты из говяжьей кости, - рассказывает технолог ПХ “Лазаревское” Ольга Баранова. - Кость по белковому содержанию идентична куску говядины. И если ее выпаривать, получается, вроде, и ничего. Правда, употребляя подобные продукты, зачастую слышишь скрип на зубах: это кость. Или съедим сосиску - и говорим, будто туалетной бумаги наелись. Конечно же нет, никакой бумаги, это мехобвалка и те же кости.

Вся линейка полуфабрикатов “Лазаревского” сделана из собственной свинины и говядины, причем не замороженной, а охлажденной. На предприятие пришла и установлена заказанная еще в декабре немецкая линия Vemag, пополнив давно используемое оборудование этой компании, это полное решение для формовки полуфабрикатов.

- Точная весовка, грамотная формовка, внешний вид, - продолжает Ольга Баранова. - Туда помещается готовый фарш со специями, без сои, муки, мехобвалки. К фаршу из говядины и свинины добавляем лук, соль и австрийскую комплексную смесь. Если смешивать, скажем, перцы, приправы самостоятельно, произойдет осеменение продукта: там появятся бактерии. Поэтому нужна смесь заводского производства, а производства такие, к сожалению, в России еще не появились. Обратите внимание, покупая в магазине перец горошком: можно ощутить либо легкую влажность пакетика, либо небольшую маслянистость. Такой эффект дают ароматизаторы, настоящий перец в закупке слишком дорогой, а у нас он не растет, чтобы пользоваться собственным. Или высыпьте немного купленного недорогого молотого перца, тонко, чтобы разобрать на фракции. Увидите примеси: скорее всего, это добавленный горчичный порошок.

Котлета с грибами или с кетчупом - это значит, что она именно с грибами или с кетчупом, а не с ароматизатором “кетчуп”.

- Есть дозатор, куда заливается добавка, - описывает технологию Ольга Баранова. - Она может состоять из томатов, это могут быть обжаренные с луком шампиньоны, а если сливочное масло, то это именно оно, с нашего молочного производства. Причем оборудование позволяет не “капнуть сверху”, а пропитать все изделие целиком, чтобы вкус раскрывался долго и полноценно.

Полуфабрикаты “Лазаревского” никогда не содержат консервантов.

Сеть фирменных магазинов "Лазаревское" продолжает расти.

- Сами по себе консерванты, регуляторы кислотности - это компромисс, позволяющий продлить срок хранения продукта, однако для желудка они не полезны, - замечает Ольга Баранова. - Но самое главное, мы предлагаем натуральный, настоящий вкус домашней кухни, гарантируя при этом, что и мясо у нас не “накачанное”, а не всякая хозяйка найдет такое в розничной торговле. Мы стали запаивать продукцию, продлив ее срок годности до 10 дней, но если покупать с прилавка, поштучно, то храниться она должна не более 72 часов.

В линейку полуфабрикатов “Лазаревского” уже давно входят котлеты для бургеров, купаты, колбаски-гриль, шашлыки, особенно популярные в конце весны и летом, а расширение ассортимента совпало с удвоением поставок в “Лазаревские лавки”.

- Действительно, наш мясокомбинат переходит на двухсменный режим работы, а тем временем все больше владельцев небольших магазинов из соседних с Тульской областей обращаются к нам на предмет возможности поставок к ним. Расширение производства для нас безальтернативно, требуются сотрудники практически всех рабочих специальностей, - говорит директор ПХ “Лазаревское” по управлению персоналом Марина Меркулова. - И это очень перспективное предложение. Две трети наших сотрудников работают в племенном хозяйстве много лет, есть семьи, почти сотня семейных династий. Многие даже не хотят уходить на пенсию, многие приводят свои детей. Наша особенность (помимо более высокой, по сравнению со средней по отрасли в регионе, зарплаты, обучения, соцпакетов, бесплатных лимитов на продукты) - семейное отношение к людям. Продукцию, не уступающую домашней кухне, создают в обстановке буквально семейной заботы, с гордостью, потому что иначе ничего не получится.

Официальный сайт ООО ПХ "Лазаревское": lazarevo.ru