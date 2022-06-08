Работники Новомосковского Азота заняли второе место на спартакиаде Всероссийского фестиваля «Химфест-2022» Фото: материалы пресс-служб

Минерально-химическую компанию «ЕвроХим» представляли спортсмены Новомосковского Азота - одного из крупнейших предприятий холдинга.

Среди участников были такие компании как Хелиос, Акрон, КуйбышевАзот, Фосагро, Азот (Кемерово), Сибур, Арнест-Аэрозоль, Уралхим и другие.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, академик РАН Салис Каракотов и гроссмейстер, чемпион Европы Владимир Поткин. По доброй традиции руководитель Новомосковской делегации Игорь Тренихин вручил почетным гостям от лица предприятия, Тульской области и всех спортсменов символы региона - Тульские пряники, вес которых составлял 5 килограмм.

Спартакиада состояла из 10 этапов: становая тяга штанги, ориентирование, дартс, армспорт, броски в баскетбольное кольцо, прыжки в длину, наклоны вперед, футбольный снайпер, масс-рестлинг (перетягивание палки), перетягивание каната.

Работники Новомосковского Азота заняли второе место на спартакиаде Всероссийского фестиваля «Химфест-2022» Фото: материалы пресс-служб

В каждой из дисциплин шла яркая борьба. Некоторые результаты спортсменов-химиков соответствовали уровню международных спортивных соревнований.

По результатам спартакиады команда «ЕвроХима» заняла 2 место. Практически в каждой дисциплине химики вошли в тройку лучших.

Работники Новомосковского Азота заняли второе место на спартакиаде Всероссийского фестиваля «Химфест-2022» Фото: материалы пресс-служб

Кроме многоборья, в рамках фестиваля состоялся личный забег на 500 метров, где серебро также досталось представительнице команды «ЕвроХим». А в шахматном турнире с гроссмейстером Федерации шахмат России наши работники дошли до финала.