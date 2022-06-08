Ольга Слюсарева возглавила Тульское городское отделение РВИО

Тульское городское отделение РВИО возглавила Ольга Слюсарева. Фото: материалы пресс-служб

В мероприятии приняли участие Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Кожевников, председатель регионального отделения РВИО Александр Потапенко, члены общества, представители общественных и патриотических организаций.

В мероприятии приняли участие представители общественных и патриотических организаций. Фото: материалы пресс-служб

Участники собрания проголосовали за создание в Туле местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Его деятельность будет заключаться в изучении исторического прошлого нашей страны и противодействии попыткам его искажения, патриотическом воспитании молодого поколения и увековечении памяти героев Великой Отечественной войны.

Участники собрания проголосовали за создание в Туле местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Фото: материалы пресс-служб

В ходе заседания были избраны Совет Тульского городского отделения и его председатель. Им стала Ольга Слюсарева. В своем выступлении Глава Тулы поблагодарила всех за оказанное доверие. Ольга Слюсарева отметила, что необходимость существования Российского военно-исторического общества продиктована временем.

В своем выступлении Глава Тулы поблагодарила всех за оказанное доверие. Фото: материалы пресс-служб

– Сегодня ряд европейских стран пытается нивелировать роль советского народа в победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Для того чтобы это не случилось, должны быть неравнодушные люди, как вы, специалисты, занимающиеся таким значимым делом. Мы не вправе забыть нашу историю и обязаны вместе выступать против попыток ее переписывания. В Туле большое внимание уделяется патриотической работе, воспитанию достойных защитников Отечества. Нам предстоит много работы в этом направлении. Уверена, городское отделение успешно справится с данными задачами. Перспективы и потенциал у нас есть, – подчеркнула Глава города.

Ольга Слюсарева поблагодарила председателя регионального отделения РВИО Александра Потапенко за реализацию проектов по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. При непосредственном участии членов Общества за последние годы были установлены памятники участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн, мемориальные доски героям Советского Союза, чьими именами названы центры образования Тулы и региона.

В завершение Александр Потапенко вручил новым членам общества удостоверения.

В завершение Александр Потапенко вручил новым членам общества удостоверения. Фото: материалы пресс-служб

Отметим, Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» была создана в 2012 году Указом Президента РФ Владимира Путина. Деятельность общества направлена на изучение и популяризацию военной истории России, сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Тульское региональное отделение РВИО образовано в 2013 году. На сегодняшний день оно насчитывает 1270 человек. На территории области функционируют 13 местных отделений.