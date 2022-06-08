За сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 8 июня, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 41 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 176 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировал 14 человек.

15 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 115 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных коронавирусом, подтвердили у 1 пациентов, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 211 человек.