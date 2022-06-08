Вооруженные Силы РФ приглашают туляков на службу по контракту Фото: Алексей ФОКИН

Пункт отбора на военную службу по контракту Тулы совместно с военным комиссариатом Тульской области приглашает граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. Возможно заключение контракта на должности солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов).

Служба по контракту – это:

высокая зарплата, командировочные и премиальные:

- для рядовых, сержантов и прапорщиков от 397 900 рублей в месяц;

- для младшего офицерского состава от 452 200 рублей в месяц;

- для старших офицеров от 469 600 рублей в месяц;

социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание;

возможность получить жилье;

выслуга лет – из расчета один день за три;

статус ветерана боевых действий.

Льготы, предоставляемые ветеранам боевых действий:

- налоговые льготы: любые ежемесячные доходы, с которых платят НДФЛ 13%, налогом не облагаются;

- повышенные пенсии: пенсия ветерану боевых действий за выслугу лет или по инвалидности назначается выше на 32%;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений и всех видов коммунальных услуг в размере 50%;

- обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета;

- право выбрать удобное время ежегодного оплачиваемого отпуска + дополнительный отпуск до 35 дней;

- освобождение от уплаты налога на 1 квартиру, 1 дом, 1 гараж или другое помещение;

- уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 м2 площади земельного участка, находящегося в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков;

- освобождение от уплаты транспортного налога.

Требования к кандидатам:

- гражданство Российской Федерации;

- возраст от 18 до 50 лет;

- годность по состоянию здоровья;

- наличие образования – не ниже основного общего (9 классов).

Если Вы хотите и готовы служить по контракту, обращайтесь в пункт отбора на военную службу по адресу: Тула, улица Коминтерна, 28, телефон (факс): 8(4872)56-19-90, а также в военные комиссариаты по месту жительства.

Защищать Родину – благородное дело!