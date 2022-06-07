Сила России - в единстве народов

12 июня наша страна отметит главный государственный праздник – День России

Наша многонациональная Родина неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание.

День России – молодой праздник, учрежден в 1992 году в честь подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Таким образом, в этом году Дню России исполняется 30 лет.

По-настоящему народный

Об отношении к этому празднику и его важности для наших современников мы поговорили с туляками и гостями областной столицы:

- День России имеет важное значение, особенно сегодня, когда необходимо объединиться и сплотиться вокруг главных человеческих ценностей, - говорит туляк Андрей Борисов. - День России объединяет людей с активной гражданской позицией, которые чувствуют ответственность за судьбу своей великой Родины. Россия - многонациональная страна, в ее составе свободно уживаются разные конфессии. Получается, что сам праздник также многонационален, как и сама наша страна, он по-настоящему народный.

- Мы всегда в этот день выходим гулять всей семьей, берем шарики, флажки с триколором. Этим наша семья показывает, что мы гордимся своей страной. Дети с детства понимают, насколько важно быть патриотом, а не просто читать об этом в книгах, - вступает в разговор Марина Газизова. – Я башкирка по национальности, родилась в Нефтекамске, затем после окончания института более 30 лет проработала в Якутии, сейчас живу в Нижнем Новгороде, в Тулу приехала на экскурсию на выходные.

Для меня День России - праздник гражданского мира и согласия всех жителей государства на основе закона и справедливости. Своих детей и внуков мы с мужем воспитали и воспитываем на основании главных ценностей: гордость за страну, желание трудиться для ее блага, любовь к своей земле, уважение к ее истории и культуре. Сегодня очень важно сохранить все это величие для будущих поколений.

Вспоминая историю

- Для меня 12 июня - дата, когда нельзя не вспомнить о многовековой историю России, трудном и героическом пути ее становления и развития, подвигах наших дедов, - говорит житель Орла Виктор Павлов. - История каждого из нас начинается с малой родины, не знаешь ничего о той земле, где родился, значит, ничего не знаешь и о России. День России – повод задуматься о своем долге перед будущими поколениями, о том, что мы сделали, чтобы завтрашний день наш был светлым и радостным. Будущее России – только в наших руках!

Мы русские!

- Много народов живет в нашей стране, и все они составляют единую дружную семью: русские, татары, мордва, чеченцы, башкиры, чуваши, ингуши и другие народы, - говорит Марат Тазиев. - Независимо от численности населения или места проживания нет и не может быть основных или второстепенных народов. Я татарин, переехал в Тулу 12 лет назад и ни разу не чувствовал ущемления из-за национальности. Это еще раз подтверждает, что независимо от национальности все народы, живущие в России, равноправные ее граждане. Да, каждый народ самобытен, обладает собственной культурой, языком, традициями. Но наша сила всегда была в единстве – и перед лицом опасности, и в минуты побед и великих достижений. Не так важно, насколько мы разные, где выросли, какую веру исповедуем и каких взглядов придерживаемся - важно то, что мы вместе! Мы РУССКИЕ, и вместе мы непобедимы!

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Да, День России, безусловно, главный праздник страны, и сегодня его роль важна, как никогда. За 30 лет существования этот день прошел путь от «дополнительного выходного» до важнейшей патриотической даты. Праздник любят и отмечают миллионы россиян разных национальностей.