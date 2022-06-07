«Белый цветок» - урок милосердия и доброты

История праздника берет истоки в начале прошлого века. Тогда он проходил под патронажем императорской семьи. В Туле цветки ромашки, как символ праздника, начинали продавать с раннего утра, и люди охотно их раскупали. Пожертвования собирали в специальную запечатанную кружку. «Приятно отметить, – писала «Тульская молва», – что у нас прививается нечто культурное, общечеловеческое». Жители губернии сразу же близко к сердцу приняли идеи этого праздника.

Сейчас акция «Белый цветок» проходит в Тульском кремле. Готовятся к ней заблаговременно. В преддверии праздника проходят уроки милосердия в школах. Дети своими руками делают цветки – символ праздника. И это одна из самых дорогих и трогательных примет акции. На уроках милосердия школьники учатся главному в жизни – быть людьми с большой буквы, уметь прийти на помощь.

Мероприятие посетила заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова. Она внесла благотворительный взнос от главы региона Алексея Дюмина и зачитала его приветственный адрес:

«Благотворительный праздник «Белый цветок», приуроченный ко Дню защиты детей, давно стал доброй традицией для Тульской области. На протяжение многих лет эта акция дает возможность сделать доброе дело, подарить радость и надежду тем, кто в этом особенно нуждается. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на адресную поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Благодарю всех участников за неравнодушие и милосердие, желаю всем здоровья, благополучия, добра и успеха».

Мероприятие проводится при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Тульской области совместно с региональным правительством, Тульской митрополией, ассоциацией благотворителей «Белый цветок», благотворительным фондом социальной поддержки «СОВА», ассоциацией многодетных семей, международной общественной организацией «Всемирный Русский Народный Собор», фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).

Председатель Наблюдательного Совета Фонда ЕСПО Анна Громова:

- В Императорской России день «Белого цветка» был повсеместным праздником. Особенно широко благотворительные базары проводились в Крыму, где их возглавляла Императрица Александра Федоровна (супруга Императора Николая II). И сегодня в нашей стране акция «Белый цветок» проходит масштабно. Традиции наших предков достойны того, чтобы мы их изучали и им следовали.

Праздник начался с торжественного молебна в храме Дмитрия Донского Успенского собора Тульского кремля, который провел митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. А затем на территории кремля открылись тематические площадки, где можно было поучиться расписывать пряники, плести браслеты, текстильные бусы, изготовить куклу-мотанку, нанести аквагрим или заплести задорные косички – все-таки праздник был приурочен еще и ко Дню защиты детей. Гости с удовольствием участвовали в благотворительной ярмарке, по ходу мероприятия продолжалась большая концертная программа с участием известных исполнителей, детских и молодежных творческих коллективов.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова называет «Белый цветок» народным праздником, миссия которого – объединяться в добрых делах.

– Главное, что нам есть, ради кого объединяться, – рассказала Наталья Алексеевна. – Это дети с ограниченными возможностями, которым по результатам акции мы оказываем помощь, чтобы их жизнь была легче, чтобы они могли полноценно развиваться.

Помогать адресно

В этот день на празднике были и те дети, которые нуждаются в помощи. Одна из них – Анастасия.

– Мы участвуем в этой акции в первый раз, – говорит мама Анастасии Светлана. – Я увидела здесь много неравнодушных людей. Меня это до глубины души тронуло.

«Белый цветок» - урок милосердия и доброты

Светлана рассказала, что их девочка не слышит с рождения. Нужна была дорогостоящая операция. Ее провели пока на одно ушко, бесплатно. Но потом требуются постоянные процедуры. Если этого не делать, пропадет весь смысл уже сделанной операции. Каждый месяц родители ездят в Москву, несколько раз в неделю занимаются с дочерью в Туле. Все это уже за свой счет. В этом году очень нужны средства на реабилитацию. В нужный момент на помощь семье пришла акция «Белый цветок».