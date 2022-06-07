Медицина – моя вторая семья

Одна из серьезных проблем отечественного здравоохранения - дефицит медицинских кадров. С этого года в стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», цель которого - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на них привлекаются квалифицированные кадры.

В Тульской области этот процесс идет поступательно: если в 2021 году программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» воспользовались 70 врачей и 30 средних медицинских работников, то в текущем году такую поддержку получат как минимум 81 врач и 17 средних медицинских работников. Кроме того, в нашем регионе предусмотрена выплата пособия в размере пять окладов молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней три года.

Ольга Брянцева работает фельдшером на подстанции скорой помощи Плавского и Чернского районов с декабря прошлого года. Но в медицине она не новичок: за ее плечами более 20 лет работы.

- Ольга Сергеевна, почему решили посвятить себя медицине?

- Я родом из Мценского района Орловской области. Желание связать свою жизнь с медициной возникло еще в детстве, хотя у нас в семье ранее медиков не было. Не так давно вспоминали с мамой, как я еще, будучи совсем ребенком, бинтовала лапы плюшевому медведю, «лечила» кукол… Шло время, и в 1998 году я поступила в медучилище в Мценске на специальность «лечебное дело». Процесс обучения давался легко, было очень интересно, годы учебы пролетели, словно как один миг.

- Каким получился ваш старт в профессии?

- После окончания училища в 2001 году я поступила на работу в больницу скорой помощи им. Семашко в Орле. Затем работала медсестрой в Орловском городском доме ребенка, потом ушла в декрет, после которого в 2007 году вышла работать фельдшером скорой помощи. Поначалу было тяжеловато, поскольку работали мы без напарников, по «одному»: один фельдшер, один водитель. Вызовов на «скорой» было очень много. Хорошо помню свой первый вызов: случилась дорожная авария с большим количеством пострадавших. Но тогда я не растерялась, в итоге все обошлось благополучно, всех пострадавших удалось спасти. С тех пор я не боюсь больше ничего в работе.

«Здесь есть условия для работы»

- Сейчас вы работаете уже в системе тульского здравоохранения. Почему решились на такие перемены?

- Часть моих бывших коллег по орловской скорой помощи перешли работать в Тульскую область. Узнав от них, как им работается в вашем регионе, тоже решила последовать их примеру. Тут причин несколько: во-первых, созданы комфортные условия для работы, в службе скорой помощи - современный автопарк, все автомобили укомплектованы необходимым оборудованием. А именно от этого зависит во многом эффективность нашей работы. Есть программы поддержки специалистов, в частности, «Земский фельдшер»: я буквально в течение двух недель, как только начала работать в Тульской области, получила эту выплату в размере 750 тысяч рублей. Потратим ее на образование дочери: у нее позади 11-й класс, сейчас идут выпускные экзамены. На своем опыте поняла, что «Земский фельдшер» – большое подспорье! Вообще медицина для меня – это словно вторая семья, второй дом, потому что половину своей жизни проводишь на работе.

- Как проводите свободное время?

- Посвящаю его семье. Любим совершать походы, поездки, посещать кинотеатры и развлекательные центры. Поддержка близких всегда помогает восстановить силы после трудовых будней.

- Какие напутственные слова скажете сегодняшним выпускникам, которые стоят перед окончательным выбором: куда пойти учиться?

- Необходимо любить свою профессию, посвящать ей всего себя, без остатка. В нашем деле это особенно важно, точнее - по-другому никак. Не надо бояться первое время практической работы, не надо стесняться спрашивать совета у более опытных коллег. Я всегда говорю молодым специалистам - спрашивать не стыдно, стыдно потом глаза опускать, когда не справился с ситуацией. Сейчас в медицине работать перспективно: существует целый ряд мер поддержки, что, несомненно, будет способствовать притоку новых кадров в нашу профессию. Знающие кадры нам очень нужны!

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