«ПМП «ПРОТОН»: 15 лет постоянного развития

В линейке производимого предприятием оборудования - передвижные комплексы различной специализации на базе автомобилей.

В преддверия праздничной даты мы побеседовали с генеральным директором ООО «ПМП «ПРОТОН» Александром Болдиным:

Генеральный директор ООО «ПМП «ПРОТОН» Александр Болдин.

- Александр Викторович, поздравляем с юбилеем предприятия! Как начиналась история компании?

- Спасибо большое! День основания компании – для нас всегда важное событие, в этом году особенно. Все начиналось 15 лет с коллектива из 5 человек – такая небольшая, но амбициозная команда была у нас в 2007-м. За первый год работы были получены базовые лицензии на техобслуживание медицинской техники и на источники ионизирующего излучения. Это дало возможность обслуживать, ремонтировать и вводить в эксплуатацию оборудование сторонних производителей.

Постепенно сформировался технический отдел, который и разработал наше первое собственное изделие. С 2010 года «ПМП «ПРОТОН» позиционирует себя как самостоятельного производителя медицинских изделий, линейка которых стала увеличиваться, росло производство… Появились отдел технического контроля (ОТК), полноценная сервисно-монтажная служба, которая не просто ремонтировала «чужое» оборудование, но и сопровождала наши изделия, проводила инструктаж медперсонала, в случае необходимости выезжала и проводила техобслуживание нашей продукции. С 2011 года выпущено сотни изделий диагностического направления, благодаря которым тысячи пациентов получают точную характеристику состояния здоровья. Девиз «ПМП «ПРОТОН» – работать для будущего медицины. Все, что мы делаем в этом направлении, напрямую связано с последующей верной постановкой диагноза. Именно диагностика – быстрая и точная – залог высокого качества медицинских услуг.

Передвижные комплексы на базе автомобилей укомплектованы рентгеновским оборудованием и малогабаритными теплоэнергоустановками.

- Какой период считаете наиболее важным в плане развития?

- Особо значимым стал 2015-ый, когда мы приступили к исполнению первого заказа для Минобороны РФ: производство дезинфекционно - душевых комплексов (ДДК). За 7 лет не было ни одной претензии на качество нашей работы. А когда жалоб нет, значит работаем как надо, на совесть. Сотрудничество с военным ведомством перестроило работу предприятия: теперь 85-90% нашего производства направлено для «оборонки». Объем поставок для Минобороны ежегодно растет. Но и гражданское направление не бросаем. Требования к медицинской технике с каждым годом меняется, наше производство гибко подстраивается к новым требованиям. Медицинские изделия, они как живой организм: их нужно постоянно улучшать, дорабатывать… Заказчик в лице медицинского сообщества не дает скучать, поэтому наша инженерная мысль все время работает. Сегодня география поставок продукции «ПРОТОН» в России - от Калининграда до Владивостока. Основной спрос - в Тульской, Калужской и Московской областях, много заказов из Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, Казани, Санкт-Петербурга, Башкирии и Хабаровского края.

- На какой еще продукции хотели бы остановиться?

- Возвращаясь к военному сегменту, отмечу, что, помимо ДДК, мы освоили производство быстровозводимых медицинских госпиталей. В этом и следующем году Минобороны РФ планирует закупки таких мобильных изделий. В настоящее время мы помогаем в т. ч. и в ремонте нашей техники: в ходе спецоперации на Украине по понятным причинам она порой выходит из строя. В мае этого года наши сотрудники отремонтировали несколько единиц подвижной медицинской техники в месте ее дислокации.

- Экономические санкции отразились на работе компании?

- В плане импортозамещения были трудности, когда доллар резко пошел вверх, но потом все стабилизировалось, нашли в том числе и отечественных поставщиков комплектующих. Такая встряска пошла только на пользу для рабочего тонуса. Даже логистика сократилась: согласитесь, одно дело закупать комплектующие в Италии, и совсем другое приобретать их, например, в Казани.

Серьезно занимаемся экспортом - отрабатываем возможность поставок в Венесуэлу и Египет: планировали в первой половине этого года выйти на подписание контрактов, но процедура переговоров продолжается, согласуются техзадание и т. д. Но мы не останавливаемся на этих странах, рассматриваем еще Судан и Пакистан. Понимаем, что наши изделия востребованные, качественные, к ним есть интерес, надо набраться терпения и идти к заключению контракта.

Внутреннее оснащение передвижного комплекса на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования.

- Что нового ожидается в производственной линейке?

- Сейчас в рамках экологической программы мы совместно с ТулГУ разрабатываем систему контейнерного типа, где в мобильном модуле будет размещено оборудование для производства субстанции, которая помогает производить очистку земель на мусорных полигонах и «собирать» нефтепродукты на воде. Уверен, такие изделия заинтересуют МЧС РФ и зарубежных партнеров.

- Для решения таких масштабных задач необходимы профессионалы!

- Коллектив «ПМП «ПРОТОН» состоит из высококлассных и опытных сотрудников. Большинство - коренные туляки, которые уважают традиции родного края, стараются преумножать его добрую славу. Сейчас в компании работает более 90 человек: каждый из них грамотный специалист, профессионал. Это лично мне, как руководителю, придает уверенность в силах предприятия и собственных силах. Хотел бы поздравить коллектив с юбилеем, пожелать здоровья и успехов в нашем общем деле. Мы настроены на долгий путь развития и достижений!

ООО "ПМП "ПРОТОН":

Тула, ул. Болдина, 98-а.

Тел.: (4872) 25-05-87, 25-05-86.

protontula.ru