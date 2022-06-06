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Здоровье6 июня 2022 9:21

В Тульской области на 5 июня за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

За сутки в регионе выздоровели 10 человек, госпитализаций в регионе за этот период не было
Источник:kp.ru
В Тульской области на 5 июня за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

В Тульской области на 5 июня за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 6 июня, 12:10, за сутки в Тульской области выявили 46 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 157 090 пациентов. Госпитализаций за эти сутки в регионе не было.

10 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 151 085 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 209 человек.

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